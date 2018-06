Esami di maturità, gli auguri dell’assessore Di Baggio agli studenti molisani

CAMPOBASSO. Cominciano questa mattina gli esami di Stato 2018, con la prima prova del tema d’italiano.

L’assessore regionale Roberto Di Baggio ha tenuto a porgere il suo “in bocca al lupo” agli oltre 2600 studenti molisani che dovranno affrontare la “maturità”.

“Centinaia di ragazzi molisani - scrive Di Baggio - si troveranno ad affrontare la prima delle prove previste per tutti i maturandi italiani. Un traguardo importante, un momento che segna la fine di un percorso e l'inizio della storia della vita. Ognuno di voi ha la possibilità di scrivere la propria, mettendo a frutto tutti gli insegnamenti ricevuti durante gli indimenticabili anni trascorsi sui banchi di scuola, grazie al sostegno impagabile degli insegnanti e di tutti gli operatori scolastici, che svolgono la loro professione in ambienti sempre più difficili e combattono ogni giorno le criticità dell'intero sistema scolastico”.

“Auguro a ciascuno di voi - conclude l’assessore - di vivere questa importante esperienza di vita con la massima serenità e tranquillità. Gli esami di Stato sono un momento di confronto, di crescita, di coraggio e di preparazione alle sfide della vita, siano esse nel mondo universitario o nell'ambito lavorativo, per chi deciderà di mettere subito a disposizione del mondo del lavoro la propria esperienza e la propria preparazione. Cari studenti, vi faccio un grosso in bocca al lupo affinché possiate esprimere al meglio la vostra preparazione professionale e personale, di giovani entusiasti che si affacciano alla vita, protagonisti assoluti del nostro futuro. Vi auguro di trovare la strada che vi porti a realizzare le vostre idee, le vostre giuste ambizioni in modo da essere voi portatori di benessere sociale e paladini della cultura, ingredienti assoluti per un mondo migliore”.