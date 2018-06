TERMOLI. L’ Anps (Associazione Nazionale Polizia di Stato) sezione Termoli presso la propria sede all’interno del Commissariato di P.S., alla presenza di un folto numero di associati, ha proceduto alla cerimonia di consegna di due medaglie con logo dell’Associazione nei confronti dei soci Antonio Meli, ex appartenente al gruppo motociclisti della Polizia Stradale, in occasione del suo 92° compleanno, decano della Sezione termolese e Antonio Carcillo, ex comandante della Polizia Stradale di Termoli, per essere, a livello Nazionale, fra i più anziani iscritti all’Anps.

La sua tessera di socio Anps è datata 1972, ovvero soli 4 anni dopo dalla fondazione dell’Anps che quest’anno festeggia il 50enario.

Ai due oltre al riconoscimento ufficiale, sono andati gli auguri e l’affetto del Presidente e di tutti i soci, oltre a quelli della nostra redazione.