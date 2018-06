TERMOLI. Nuovo attacco frontale da parte del portavoce del Movimento 5 Stelle di Termoli Nick Di Michele, che stavolta inquadra nel mirino la situazione di degrado esistente in contrada Fucilieri.

«È trascorso un mese e nonostante l'intervento di Arpa Molise e della Polizia locale di Termoli, il presunto amianto è ancora lì, in bella mostra. Ora bisogna chiedersi, se l'area è sottoposta a sequestro vuol dire che si tratta di cosa seria e pericolosa.

Perché allora non si prosegue con la rimozione e la bonifica? I misteri di Termoli non hanno mai fine». Una polemica che sui social ha subito registrato il tam-tam della cittadinanza.

«Se sono sul suolo ovvio che avranno anche intaccato il sottosuolo.

Va beh che in Fiat lavoriamo sotto tettoie di amianto, in alcune parti hanno smontato e rimosso senza avvertire nessuno», commenta un residente.

«E’ stato per questo che non ho acquistato un terreno e un panorama da sogno tra Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni e ancora mi brucia a distanza di anni».

Un dipendente dell’Arpa Molise asserisce che «sino a quando le analisi non mettano in evidenza la presenza di fibre, è una dicitura finalizzata a sottoporre in sicurezza l'area interessata», ma la cittadinanza non è rassicurata.

«Vanno verniciate prima e durante lo smontaggio subito dopo foderate con plastica spessa almeno due volte, altrimenti inquiniamo tutto se falde acquifere nelle adiacenze».

Ultimi due contributi, «Credo proprio non ci sia bisogno delle analisi.

Basta vedere i materiali abbandonati. Ma mi rendo conto che le analisi sono necessarie. Preferibilmente prima che le fibre "presumibilmente " contenute in quell' eternit vengano totalmente disperse nell'ambiente» e «Assurdo davvero che venga posta una simile dicitura e che poi passi tutto questo tempo senza che nessuno più faccia altro, passarci 4 volte al giorno per entrare e uscire dalla propria casa vi assicuro è inquietante».