PETACCIATO. Tutto è pronto per il grande evento, di oggi 21 giugno, in programma nel giorno del solstizio d'estate, la "Festa della Musica 2018".

Più di novemila musicisti animeranno oltre seicento città, paesi, borgate, piazze e vicoli d'Italia.

Tra questi, appunto, c'è anche la vicina cittadina di Petacciato, l’evento inizierà già dal primo pomeriggio fino a mezzanotte, con musica in ogni sua sfaccettatura, dal Jazz, al soul, dalla musica da camera all'Heavy Metal, dalla classica al Rock , dalla Drum and Bass passando per la musica Barocca e oltre.

Tutto questo rappresenta un vero e proprio inno alla gioia in occasione dell'Anno Europeo del Parlamento Culturale.

Una festa che speriamo plachi un attimo (molto difficile che accada visto il livello di scontro social a cui si è giunti) la situazione che stanno vedendo tanti stracci che da diversi giorni si vedono volare su facebook tra gli esponenti della Pro Loco di Petacciato e l'amministrazione comunale Sindaco e assessore alla cultura in testa, dopo che i primi pare siano stati messi in un angolo a discapito di una nuova associazione la ‘Betavium’ per l'organizzazione dell'Estate petacciatese.