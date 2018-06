Differenziata, nuovi orari di esposizione dei bidoni per i balneatori

TERMOLI. Nuovo orario di esposizione dei bidoni della raccolta differenziata per gli stabilimenti balneari sia del lungomare nord sia del lungomare sud. A comunicarlo è il dirigente del settore Ambiente Vito Tenore che, tramite apposita comunicazione spiega «Dai controlli effettuati sul servizio di raccolta differenziata sui Lungomari sono emerse evidenti difformità da quanto prevedono le regole attualmente valide. Pertanto si forniscono le seguenti indicazioni volte a migliorare, nel reciproco interesse, sia la gestione del servizio che l’immagine della città».

Il dirigente raccomanda un puntuale rispetto del calendario e dell’orario di esposizione dei contenitori, della collocazione di medesimi e delle modalità di differenziazione attualmente vigenti. Per agevolare queste operazioni, solo ed esclusivamente per gli stabilimenti balneari, è stato stabilito un nuovo orario di esposizione dei contenitori della differenziata: dalle 6.00 alle 7.30 del giorno di raccolta. Oltre questo orario i contenitori svuotati vanno tolti dal suolo pubblico e custoditi all’interno della proprietà privata.

Per eventuali esigenze di smaltimento di ulteriori quantitativi di rifiuti prodotti al di fuori degli orari e dei giorni di raccolta, è sempre possibile conferire presso l’Ecocentro comunale sita in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 14.30 alle 17.30 A partire dai prossimi giorni il Comando di Polizia Municipale avvierà dei controlli specifici volti a verificare il rispetto delle disposizioni sia da parte del Gestore che da parte degli stabilimenti balneari ed, eventualmente, a elevare le sanzioni previste.