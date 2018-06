Assistenza ai turisti, guardia medica al "Costa Verde"

MONTENERO DI BISACCIA. Si informa la cittadinanza che il Direttore del Distretto Sanitario di Termoli, Giovanni Giorgetta, ha comunicato al sindaco Nicola Travaglini che dal 1 luglio al 26 agosto, dalle ore 8 alle ore 20, sarà attivo il servizio di Guardia Medica, presso il locali del Centro Commerciale Costa Verde.

Il servizio rientra nell'ambito dell'assistenza ai turisti presenti sulla costa molisana nel corso dell'estate 2018.

«Quella di avere un presidio medico presso la Marina di Montenero di Bisaccia nei mesi estivi - dichiara il sindaco Nicola Travaglini - costituisce un motivo di sicurezza e di tranquillità in più per i bagnanti, i quali sanno di poter contare, in caso di necessità, sulla presenza di personale qualificato dell'Asrem. Siamo soddisfatti per questa decisione - conclude Travaglini - resa possibile come sempre dalla sinergia esistente tra la nostra Amministrazione, l'Asrem e la parte privata, che ha messo a disposizione il locale».