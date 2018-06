PETACCIATO. In occasione della festa della musica a Petacciato, ieri 21 giugno, noi di Termolionline, abbiamo incontrato il primo cittadino, Roberto Di Pardo, con il quale abbiamo fatto un bilancio di questi sui primi 365 giorni da Sindaco.

Di Pardo è stato esaustivo con calma invidiabile e poi seppur non molto volentieri ha risposto in modo pacato e civile a quella che in questi ultimi giorni è divenuta una querelle social sulla vicenda ‘Pro Loco vs Betavium’ sul cartellone e la sua organizzazione per gli eventi estivi.

Il nostro giornale ha ospitato più volte la parte Pro Loco , ora ci è sembrato doveroso ascoltare chi si è trovato investito nella polemica, che bisogna riconoscere, non è mai intervenuto a risposta ai vari attacchi pubblici ricevuti, sia lui che la sua amministrazione, nelle ultime settimane su Facebook .

Con noi, in attesa di una risposta ufficiale che faranno a breve con un comunicato stampa, ha parlato di questa situazione, ripetiamo in modi civili e pacati, non avendo la minima intenzione di alimentare altre polemiche.

Anzi ci è sembrato molto predisposto al dialogo costruttivo e non distruttivo, nonostante gli attacchi frontali ricevuti e che sono sotto gli occhi di tutti sul social network, per eccellenza.