Manutenzione, Corso Umberto chiuso al traffico dal 25 al 28 giugno

TERMOLI. Dalle ore 5.00 del giorno 25 giugno alle 7.00 del 28 giugno il tratto di corso Umberto I compreso tra corso Fratelli Brigida e piazza Garibaldi e il tratto di corso Nazionale compreso tra corso Umberto I e via Mario Pagano (salvo imprevisti) saranno chiusi al traffico e sarà vietata la sosta a causa di lavori di manutenzione del manto stradale ammalorato in più punti. La chiusura al traffico consentirà anche di realizzare lo stemma della città di Termoli in corrispondenza dell’intersezione tra corso Umberto I e corso Nazionale. La circolazione veicolare sarà deviata su percorsi alternativi. A darne comunicazione tramite ordinanza n. 138 è il dirigente della Polizia Municipale Massimo Albanese.