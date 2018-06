Ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso, ancora Casimiro presidente

CAMPOBASSO. In data 19 giugno 2018 si è insediato il nuovo Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso, scaturito dalle elezioni del5 giugno 2018.

E’ stato riconfermato il Dott. Galileo CASIMIRO quale Presidente dell’Ordine per il triennio 2018/2021.

I consiglieri eletti che insieme al Presidente dirigeranno la categoria per i prossimi tre anni sono: Valletta Rosa (Segretaria), Potalivo Paola (Tesoriera), di Niro Francesca, Pasquale Pizzuto, Stefano Pacitti e Viglione Danilo. A comporre invece il Collegio dei Revisori sono i colleghi Rosa Di Cairano (Presidente), Domenico Fanelli e Gianluca De Simio.

La riconferma del Dott. Galileo CASIMIRO assume un significato importante. Compitodella squadra per i prossimi tre anni sarà certamente quello di riunire la categoria intorno ad un programma condiviso per la crescita dei Consulenti del Lavoro; un programma che certamente si pone come obiettivo quello di affermare con forza il ruolo del Consulente del Lavoro in un mercato in forte evoluzione, all’interno di un tessuto imprenditoriale che chiede sempre piu’ Professionisti qualificati e capaci di rispondere alle esigenze delle imprese del nostro territorio.

L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia con tutti gli attori del territorio per favorirne lo sviluppo.I Consulenti del Lavoro daranno il loro contributo qualificato in qualità di esperti del mercato del lavoro , per uno sviluppo del territorio che privilegi la crescita occupazionale e la crescita economica.