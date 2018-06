TERMOLI. Sono partiti ieri e raggiungeranno la loro meta domani. Tre amici, tre giorni e un traguardo: partire da Termoli e arrivare a San Giovanni Rotondo a piedi, un pellegrinaggio nel vero senso del termine.

Due di loro sono termolesi, il terzo di Campomarino.

Avevano programmato da tempo questa avventura, fatta di tre tappe: la prima da Termoli a San Paolo di Civitate, la seconda fino a San Marco in Lamis e domenica la terza al santuario di San Pio a San Giovanni Rotondo, con l’arrivo nel tardo pomeriggio.

Protagonisti Michele Chiapperini, Rino Savini e Stefano Di Cristoforo.

I primi due li abbiamo incontrati e intervistati e dalle loro parole capirete le motivazioni che hanno spinto i tre a fare tentare impresa.

Soprattutto quella di Rino è davvero commovente oltre che dolce.

Noi abbiamo promesso di seguirli, se non direttamente, da Termoli con i loro quotidiani reportage, intanto gli auguriamo un grosso in bocca al lupo anche perché loro tre avranno come supporto solo le loro forze, di notte saranno ospiti di ostelli religiosi che hanno vivamente ringraziato anche durante l'intervista.