TERMOLI. Il blitz notturno degli attivisti del M5S la notte scorsa in piazza mercato del pesce in corso Fratelli Brigida per svuotare la grande pozzanghera puzzolente che non appena fa un goccio di acqua forma un laghetto, con tutte le conseguenze del caso, soprattutto ora che siamo in estate.

Noi spesso ci siamo occupati del problema e probabilmente uno dei nostri ultimi articoli dei giorni scorsi ha smosso un po' la replica dell'amministrazione comunale per bocca del sindaco che ha tuonato: " Per quanto riguarda la griglia del mercato San Timoteo si tiene a precisare alcune cose: il ricorrente problema della pozzanghera maleodorante che si forma al centro della piazza è dovuto solo ed essenzialmente all'uso improprio che viene fatto degli scarichi nei lavandini interni ai box ittici ove, anziché differenziare i rifiuti, i residui di pesce vengono buttati e finiscono indirettamente nel collettore a cui è collegata la stessa griglia contribuendo alla relativa otturazione.

Al tutto si aggiungono altri rifiuti che vengono lasciati al centro della piazza quotidianamente dagli ambulanti.

Dopo questa risposta siamo andati in piazzetta e abbiamo riferito la risposta del sindaco ai commercianti, francamente le risposte che mi hanno riferito non sono certo di assenso, anzi alcune non si possono proprio riferire, ecco alcune delle risposte:

«Il sindaco Sbrocca ha la fortuna di fare il sindaco a Termoli città tutto sommato tranquilla».

«Che venisse a dircelo qui in piazza ... ».

«E ' certo la colpa è sempre nostra ... », una voce fuori dal coro però c'è stata, mi ha pregato però l'anonimato: «Il sindaco ha ragione, qui noi siamo in affitto, se ci comportiamo in casa di altri in questo modo così fuori dalle righe, perché poi c’è la prendiamo con loro se noi siamo i colpevoli di questa situazione…».