Appalto sui rifiuti a Termoli, al Tar si deciderà a fine settembre

TERMOLI. Indiscrezioni dal Tar Molise in merito al ricorso sull’appalto dei rifiuti a Termoli. La Teramo Ambiente non avrebbe ottenuto la sospensiva cautelare sull’affidamento da parte del Comune di Termoli all’Ati Rieco sul nuovo appalto per l’igiene urbana cittadina. Il Tar ha fissato l’udienza di merito per il 26 settembre. Il ricorso della TeAm contro il Rti formato da Rieco e Smaltimenti Sud sull’offerta da prezzo annuo di € 3.849.912,58 oltre Iva e sicurezza, corrispondente a un ribasso del 10,02% sul prezzo a corpo posto a base d’asta. In bilico la valutazione della cosiddetta offerta anomala che emerse negli atti di gara a gennaio e che venne superata dai chiarimenti ottenuti dal rup Vito Tenore.