TERMOLI. Inizialmente dovevano essere in tre, ma alla fine Stefano Di Cristoforo, a causa di problemi familiari, non si è potuto unire alla marcia con Michele Chiapperini e Rino Savini, che oggi arriveranno a San Marco in Lamis.

Ieri prima delle tre tappe: da Termoli sono arrivati a San Paolo di Civitate ,dove sono stati accolti con affetto e grande ospitalità da Don Dino: «Don Dino è una persona meravigliosa che fa dell'accoglienza la sua quotidianità.»

A San Paolo Civitate tappa per il santuario di Stignano. Una curiosità che ci ha raccontato Michele: «Ad un certo punto in una vallata con un paesaggio meraviglioso, il vento, quello che si augura ai marinai, ha trasportato musica di Mozart. Abbiamo poi appreso che un'azienda agricola coltiva biologico usando la musica, magia allo stato puro.»

la terza ed ultima tappa domenica a San Giovanni Rotondo .