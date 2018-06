Vincita stratosferica del 6 in gruppo al SuperEnalotto: tre quote anche a Campobasso

CAMPOBASSO. Tre delle 45 quote giocate per il nuovo 6 al SuperEnalotto capace di far vincere oltre 51,3 milioni di euro giocate a Campobasso.

Il "Sistema" colpisce ancora, si potrebbe dire parafrasando il titolo di una famosissima pellicola. In questo caso non si parla di saghe stellari, anche se di mezzo c'è una buona stella, quella della Fortuna, che ha fatto vincere oltre 51,3 milioni di euro con il SuperEnalotto. Le vincite, riporta Agipronews, sono state distribuite a pioggia in tutta Italia, grazie alla "Bacheca dei Sistemi", uno strumento che Sisal mette a disposizione dei suoi ricevitori. Da qui questi ultimi acquistano le quote di sistemi proposti dagli esperti, rivendendole ai propri clienti. Quelle della "mega-giocata" che ha premiato tutta Italia (da Milano a Reggio Calabria, passando per Bologna, dove una singola ricevitoria, sapientemente, aveva acquistato 5 quote del sistema) erano 45 da 7 euro ciascuna e a ciascuna di loro verranno assegnati 1,1 milioni. Non è la prima volta che il "6" viene assegnato grazie alla bacheca di Sisal. Anzi, il precedente è illustre: il 30 ottobre del 2010, grazie a questo meccanismo, fu vinto il Jackpot più alto della storia del SuperEnalotto, 177,7 milioni suddiviso i 70 quote da 24 euro ciascuna.

Le 45 quote da 7 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal in diverse città italiane e poi proposte ai propri giocatori. Ogni quota vale circa 900mila euro.



L'ultimo "6" - da 130,2 milioni - era stato vinto lo scorso 17 aprile a Caltanissetta.



Con cinque quote del sistema vincente acquistate, e una vincita di circa 5,5 milioni di euro, la tabaccheria "Mystic" di via Montanara, a Casal Fiumanese, in provincia di Bologna, è il punto vendita più fortunato. Ma la fortuna tocca molte regioni del Paese, da Torino a Reggio Calabria e bussa più volte anche all'edicola Giannelli di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, dove sono state vendute 4 quote.



Tre le quote vincenti vendute a Campobasso, mentre hanno fatto "doppietta" la Nuova Tabaccheria di Medicina (in provincia di Bologna) e il Bar Paradiso di Stelle di Atripalda, in provincia di Avellino.



ECCO LE TABACCHERIE DOVE SONO STATE GIOCATE LE QUOTE



TABACCHERIA MYSTIC VIA MONTANARA 58 CASALFIUMANESE (BO) - 5 quote

EDICOLA GIANNELLI VIA L. DA VINCI BORGO SAN LORENZO (FI) - 4 quote

TABACCHI RIV N 51 VIA LOMBARDIA 38 CAMPOBASSO (CB) - 3 quote

NUOVA TABACCHERIA VIA C BATTISTI 49 B MEDICINA (BO) - 2 quote

BAR PARADISO DI STELLE VIA APPIA 197/199 ATRIPALDA (AV) - 2 quote

SPORT S. RITA VIA TRIPOLI 67C TORINO (TO) - 1 quota

TABACCHERIA N 1 VIA MATTEOTTI 1 C NOVATE MILANESE (MI) - 1 quota

TABACCHERIA MARAZZI VIA CANONICA 72 MILANO (MI) - 1 quota

TABACCHERIA GANDINI VIA SEBASTIANO CABOTO 27 CORSICO (MI) - 1 quota

BAR RICEVITORIA MARCHESI VIA VERDI 7 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) - 1 quota

RICEVITORIA DEL CORSO CORSO GIUSEPPE ZANARDELLI 13 B BRESCIA (BS) - 1 quota

TABACCHERIA DORA FALCIANI VIA CADUTI SUL LAVORO 3/B PIACENZA (PC) - 1 quota

TABACCHERIA MARGARITA VIA SANDRO GALLO 145/C VENEZIA (VE) - 1 quota

TABACCHERIA DITTADI VIA STEFANI 3/A VENEZIA (VE) - 1 quota

EDICOLA MAGGINI VIA DEL PURGATORIO 49 53 PRATO (PO)

TABACCHI VIA DELLA LASTRUCCIA 3 PRATO (PO)

RIVENDITA N2 DI MARCO GHIONZOLI PIAZZA DOMENICO DA PECCIOLI 6 PECCIOLI (PI)

BAR TABACCHI VIA PARRILLI 8 BARLETTA (BT)

TABACCHERIA CAPURSO CORSO UMBERTO 74 MOLFETTA (BA)

TABACCHERIA LOGOLUSO VIA G SALEPICO 7 MOLFETTA (BA)

BAR DEL CORSO DI RASO MASSIMO PIAZZA DIAZ, 10 LAMEZIA TERME (CZ)

TABACCHERIA FALCONE VIA S. GIUSEPPE N.35/A REGGIO DI CALABRIA (RC)

TABACCHI MANGIAVACCHI VIA TIBURTINA 532 ROMA (RM)

BAR DI NITTO VIA TARQUINIO COLLATINO 145 ROMA (RM)

BAR ANNA VIA PRENESTINA KM 15 200 SNC ROMA (RM)

AGENZIA DI CRESCENZO NINO PIAZZA DEL MERCATO 44 NOTARESCO (TE)

STAZIONE DI SERVIZIO AGIP BAR VIA GUIDO ROSSA 52 A PENNE (PE) TABACCHI

BAR TABACCHI FONTANA VIA MONTAGNA SPACCATA 379 NAPOLI (NA)

CARTOLERIA SPARANO CORSO GARIBALDI 147 NAPOLI (NA)

TABACCHERIA VIA PIANODARDINE ANG VIA FASANA AVELLINO (AV) SNC

TABACCHI STRADA PROV. TEVEROLA CARINARO TEVEROLA (CE) COOP SPERANZA BOX 2

TABACCHERIA D'AMICO CORSO UMBERTO 165 CAVA DE' TIRRENI (SA)

MAISON DU TABAC VIA DE GASPERI 50 AGROPOLI (SA)

TABACCHERIA GEMINI VIA POZZILLO 72 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)