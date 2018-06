TERMOLI. Sabato scorso, 23 giugno, ricorreva il 12esimo anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Vescovo, monsignor Gianfranco De Luca. La comunità diocesana ha partecipato alla solenne Concelebrazione Eucaristica che si è tenuta in Cattedrale alle ore 19. Sono stati espressi al vescovo affetto e stima per lo zelo apostolico, il servizio generoso e l’amore alla nostra Chiesa locale, pregando tutti insieme il Padre perché lo guidi e lo sostenga sempre con la forza del Suo Santo Spirito.

La celebrazione si è svolta in Cattedrale con i sacerdoti, tutta la Curia e la comunità di fedeli.

Pubblichiamo di seguito il messaggio letto all'inizio della cerimonia da don Marcello Paradiso, vicario generale della diocesi di Termoli-Larino.

«Ricorre oggi il 12° Anniversario dell’Ordinazione Episcopale del nostro Vescovo Gianfranco De Luca. La comunità diocesana si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento e la gratitudine per il suo insostituibile ministero.

Nel rivolgerle qualche semplice e sincera parola di augurio, Eccellenza, mi permetto di sottolineare solo una nota della Solenne Liturgia di oggi, e un’altra dalla numerazione della ricorrenza dell’ordinazione episcopale.

Oggi celebriamo la Vigilia della Solennità di Giovanni Battista. Eccellenza, lei porta anche il nome “Giovanni”, che significa come sappiamo "Dio ebbe misericordia", o anche "dono del Signore". La nostra Chiesa l’ha accolta e continua ad accoglierla come ‘dono del Signore”, segno della sua presenza misericordiosa; questo è il primo legame nello Spirito che una Chiesa vive nei confronti del suo pastore. Legame, cioè fede, cioè ciò che unisce, lega un popolo al suo pastore. Zaccaria ed Elisabetta ebbero un figlio come dono della misericordia del Signore, noi abbiamo avuto un padre come dono della misericordia del Signore e così come Chiesa dobbiamo e vogliamo accoglierlo.

Il numero 12 provvidenzialmente ci suggerisce qualche motivo di ulteriore augurio. Il Dodici indica la totalità perfetta del popolo eletto; gli Apostoli sono 12, e sono i nuovi capostipiti del Nuovo Popolo di Dio, che nasce sul modello dell'Antico.

Il primo nucleo della Chiesa è composto di circa 120 persone, 12 per 10, è perfetto, completo (teologicamente e profeticamente); la Nuova Gerusalemme è costruita tutta sulla base del numero-simbolo 12. Oggi, il dodicesimo anno dell’ordinazione episcopale, è segno di perfezione e pienezza della nostra Chiesa, perché non c’è Comunità locale senza Vescovo, né vescovo senza comunità locale; questa liturgia, il vescovo che presiede l’Eucarestia qui in Cattedrale, partecipi ciascuno secondo il suo ministero, e tutti in virtù del Battesimo, è l’immagine perfetta della Chiesa di Cristo.Eucarestia – Chiesa – Vescovo: triplice pluralità che ci costituisce nell’unità della fede, nella comunione dell’amore, nella diversità dei ministeri, riflesso della Trinità.

Eccellenza, Le giungano gli auguri più filiali e fraterni da parte del Clero, dei Diaconi Permanenti, dei Laici Consacrati, dalle Associazioni e dai Movimenti ecclesiali: realtà tutte che hanno senso ed operano con Amore e per Amore in questa Nostra Chiesa, perché esprimono anzitutto Comunione con il Vescovo (che possiede il Sacerdozio nel massimo grado) e perché hanno nel centro del Cuore e della Mente il Vangelo di Cristo e il Suo fondamentale insegnamento. Nella Chiesa il Cammino non conosce mai sosta, i processi (come lei ama ripetere) sono sempre in atto; ci aiuti, Eccellenza, a perseverare nella fatica del viaggio (pro-cedere non è facile), perché la nostra Chiesa risplenda di Cristo, Luce delle Genti, in questa porzione di terra molisana dove Lei, attento alla storia e ai suoi segni, continua ad essere chiamato a lavorare, a seminare perché produca frutti buoni per tutti.

Auguri e un abbraccio da parte di Tutti noi».