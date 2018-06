Saldi estivi, dal 7 luglio anche in Molise sarà “corsa all’affare”

CAMPOBASSO. Il countdown è cominciato, ormai manca davvero poco. Qualche giorno ancora e in tutta Italia partirà ufficialmente la stagione dei saldi estivi: anche in Molise, dal 7 luglio prossimo e fino al 30 agosto, negozi e centri commerciali potranno essere “assaltati” dai clienti in cerca di occasioni e affari irrinunciabili.

Un appuntamento atteso da migliaia di persone, già ai nastri di partenza per assicurarsi la convenienza dei mega-sconti previsti.

Eppure, il Codacons ha diffuso un “vademecum” per consentire ai consumatori di non incappare in spiacevoli sorprese.

Innanzitutto, la merce in saldo deve necessariamente appartenere alla stagione in corso e non a quelle precedenti, dunque bisogna verificare se effettivamente gli articoli posti sugli scaffali sono attuali o “invenduti di magazzino”. Poi, è opportuno dare un’occhiata agli attuali prezzi pre-saldo, così da poterli confrontare successivamente con le percentuali di sconto realmente applicate. In ultima istanza, è consigliabile valutare con calma e non acquistare di fretta alla prima occasione.