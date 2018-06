PETACCIATO. Al suo secondo appuntamento estivo organizzato dalla neonata associazione Betavium che cura e organizza gli eventi estivi al comune di Petacciato, dopo la bella serata della festa della Musica, sabato sera in piazza Belgioioso all'ingresso della zona "Case Vecchie" nei pressi del Palazzo Ducale, si è tenuta la "festa della Birra" dove con una modica spesa oltre a gustare della fresca bevanda bionda la stessa si abbinava ad una pietanza davvero molto gustosa come lo stinco di maiale al forno con patate e altro contorno di verdure.

Si poteva anche ascoltare della buona musica eseguita live sul palco da una ottima band cover di Ligabue "Tra Palco e realtà".

Peccato solo che la temperatura incredibilmente bassa rispetto alla media del periodo abbia tenuto lontana un po' di gente che comunque non è mancata lo stesso, quindi questo secondo appuntamento estivo organizzato dalla nuova associazione "Betavium" che non è altro che uno dei nomi antichi della cittadina di Petacciato, si può archiviare come una festa riuscita e apprezzata da molti visto che oltre a tanti petacciatesi sabato si sono notati anche diverse persone venute dai paesi vicini anche da Termoli.

Messe da parte le polemiche social si è pensato solo a passare alle cose formali e a molti interessa solo questo a tutto quanto il resto.