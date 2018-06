Morì in un incidente nel giorno del suo compleanno, un Festival per Luca D'Aulerio

MONTENERO DI BISACCIA. Venerdì 29 giugno il festival “Luca c’è” a Montenero di Bisaccia.

Venerdì 29 giugno in Piazza San Paolo a Montenero Di Bisaccia, si terrà il festival “Luca c’è”. È un evento che si ispira alla grande passione per la musica che caratterizzava il giovane Luca D’Aulerio, proprietario dell’impresa “DL acoustic” di service, audio, video e illuminazione per eventi. Il Dj Montenrese è scomparso tragicamente un anno fa a seguito di un violento incidente stradale all’altezza di Petacciato Marina nelle prime ore del 30 giugno 2017, giorno del suo compleanno. Una serata organizzata in pochi giorni e con tanta passione dagli amici di Luca, con il coinvolgimento dei suoi genitori e familiari e in particolare con l’aiuto tecnico e grafico dalla sorella Marta, per continuare a far “divertire” giovani ed adulti, con l’energia e l’allegria che solo lui sapeva trasmettere. La serata “Luca c’è” verrà allietata dalla band “Cafè Racer” e dal gruppo musicale di cover italiane “I Vintage”. Successivamente per il proseguo della serata si esibiranno i Dj locali Luigi Pelusi e Daniel Di Pietro in arte “Stikk-yo DOZZER”. Saranno presenti all’interno della Piazza “stand gastronomici” che apriranno alle ore 20. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.