Gli italiani sono avvezzi al risparmio, anche nella scelta e gestione del conto corrente

TERMOLI. La crisi economica ha avuto delle ovvie conseguenze sulle abitudini degli italiani. Si parla soprattutto di come le famiglie gestiscono il proprio portafoglio e il proprio bilancio. Secondo le misurazioni di settore, al momento si spende poco e si mettono da parte cifre sempre più consistenti. Questo fatto viene certificato dai dati di Unimpresa.

Gli italiani risparmiano di più e spendono di meno

Le riserve degli istituti di credito sono arrivate a +38 milioni di euro nell’ultimo anno. I conti correnti degli italiani oramai sforano i 1.000 miliardi di deposito con un trend di +19 miliardi (+2%). I dati portano tutti alla medesima conclusione: le famiglie dello Stivale spendono sempre meno e mettono da parte sempre di più. Al punto che il nostro è diventato un Paese di accumulatori seriali di denaro. I motivi sono tanti e non sono facili da spiegare. Da un lato la crisi ha comunque allentato la sua morsa, ma dall’altro l’italiano medio fatica a lasciarsi alle spalle i propri dubbi. Dubbi che riguardano il futuro dell’Italia, da un punto di vista economico e politico. Di riflesso, si continua ad accumulare per salvaguardare la propria autonomia in vista di un eventuale periodo di ulteriori difficoltà.

L’importanza della scelta del conto corrente

Lasciare i risparmi in banca non sempre rappresenta una soluzione economica, perché un conto può comportare diverse spese per i risparmiatori, e dunque erodere il proprio tesoretto. Eppure dove conservare i propri risparmi se non in un conto corrente? Ecco perché emerge la necessità di scegliere un conto economico, prendendo in considerazione molteplici aspetti per fare una scelta corretta. Prima di tutto bisogna informarsi su quali sono i costi del conto, molti istituti prevedono infatti il pagamento di voci quali il canone mensile o annuo, le eventuali commissioni su alcune operazioni come il bonifico e altre voci di costo. Poi bisognerà decidere dove aprire un conto, se in banca oppure online. Infatti, tra le possibilità a disposizione esiste anche quella del conto corrente a zero spese di istituti come CheBanca, che può essere aperto online e che comporta un risparmio elevato: il tutto perché si abbattono i tradizionali costi di gestione e quelli legati alle operazioni bancarie, garantendo libertà di movimento. Quindi bisogna capire che tipo di servizio si sta cercando, quale flessibilità si vuole, dove si vogliono eseguire le operazioni e, in base, a queste valutazioni decidere la destinazione più adatta per i propri risparmi.

Le buone norme per evitare di spendere più del dovuto

Una volta scelto e aperto il conto ci saranno comunque degli aspetti da tenere d'occhio. Tra questi la prima regola per ogni correntista è evitare di finire in rosso: una situazione che comporta tassi passivi molto pesanti e diversi rischi economici. Le buone norme per evitare di spendere più del dovuto sono dunque necessarie. Si parte dalla verifica periodica del proprio estratto conto: è un'operazione utile per tenere sotto controllo le spese ed evitare di trovare brutte sorprese. Di solito per quasi tutti i conti, si tratta anche di un’operazione gratuita. Il secondo consiglio è il seguente: a seconda del conto scelto a volte è consigliabile evitare lo sportello, dato che il controllo di saldi e movimenti se richieste ad un operatore potrebbero comportare un costo extra. Lo stesso discorso vale per il pagamento delle bollette: laddove possibile meglio farlo direttamente dal web.