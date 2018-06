Il ventennale della Cefla festeggiato con gli alunni della scuola di Rotello

ROTELLO. Entusiasmo e tanta curiosità per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado di Rotello che, prima di chiudere l’anno scolastico, hanno aperto i festeggiamenti dei 20 anni della Cefla Gest con la visita alla Centrale di Generazione di Energia Elettrica “Torrente Tona” di Rotello, di proprietà Eni S.p.A. e gestita dalla Cefla Gest fin dalla messa in produzione nell’ottobre 1998.

Dopo la calorosa accoglienza da parte del personale Cefla Gest, i ragazzi, accompaganti dai docenti e dal dirigente scolastico Giovanna Fantetti, hanno partecipato con interesse alla lezione sulle risorse del sottosuolo di Rotello e sulla produzione di energia elettrica. Il dipendente dell’Eni Raffaele Iannaccio, Responsabile della Manutenzione del Centro Olio “Torrente Tona” di Rotello, ha illustrato il processo di estrazione di olio e gas provenienti dai giacimenti disseminati nell’agro di Rotello e a seguire il Project Manager della Cefla Gest, Ing. Riccardo Ricciardi, partendo dall’energia solare, ha spiegato tutto il processo produttivo di generazione dell’energia elettrica utilizzando il gas combustibile, proveniente dall’adiacente Centro Olio, che per il basso potere calorifico non potrebbe essere sfruttato diversamente.

Il Responsabile HSE-Q della Cefla Gest Corinna Miniello, ha coinvolto i ragazzi in un’avventura sulla “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che li ha condotti a focalizzare l’attenzione sul saper valutare i rischi presenti in ogni contesto ed a porre come condizione necessaria e obiettivo primario di tutti, la prevenzione e la protezione. I ragazzi con molto entusiasmo si sono sentiti dei piccoli lavoratori indossando i dispositivi di protezione individuale e visitando poi la Centrale, i diversi ambienti di lavoro, rimanendo molto sorpresi nel vedere gli imponenti motori utilizzati per la produzione di energia elettrica. Visitare l’industria più grande del posto è stata un’esperienza importante e indimenticabile per i ragazzi, una bella occasione di ampliamento delle loro conoscenze didattiche in materia di energia e delle fonti energetiche presenti nel proprio paese. L’affascinante viaggio si è concluso con un ricco buffet e la consegna di gadget aziendali a tutti i partecipanti.

All’evento hanno partecipato anche le Autorità del posto e una delegazione della Cefla di Imola.

Il sindaco del Comune di Rotello, Michele Perrotta, si è congratulato con il Presidente della Cefla Gest Ingegner Ylli Mezzini per la lodevole iniziativa promossa e per le tante altre attenzioni che l’azienda ha riservato a Rotello in questi venti anni, contribuendo alla crescita del paese ed alla valorizzazione del territorio.