​Tempo variabile e gradevole fino a giovedì, poi arriva il caldo africano

TERMOLI. Tra fine giugno e inizio luglio cambio di tendenza per il possibile arrivo dell'anticiclone africano e caldo in aumento, specie al Centro-Sud”



“L'Italia continuerà a trovarsi a metà strada tra l'alta pressione sull'Europa occidentale e un'ampia circolazione di bassa pressione su quella orientale. Le nostre regioni di conseguenza saranno ancora raggiunte da venti da Nord, responsabili di altra instabilità su parte d'Italia” – a dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - “L'estate per il momento non ingrana dal momento che l'alta pressione rimane in disparte”.

METEO: TEMPO INSTABILE FINO A GIOVEDI' - Dopo i nubifragi delle ultime ore sulle Isole Maggiori, altri acquazzoni e qualche temporale si avranno al Sud e sul medio Adriatico almeno fino a giovedì specie nelle aree interne. Sul resto d'Italia si avrà una maggiore presenza di sole salvo per qualche isolato fenomeno su Alpi, Prealpi e Liguria. Proprio giovedì l'instabilità subirà una recrudescenza su parte del Nord per l'arrivo di un modesto impulso instabile.

TEMPERATURE PER IL MOMENTO GRADEVOLI - Le temperature, per via della ventilazione settentrionale, risulteranno gradevoli specie al Sud e sulle aree Adriatiche, con massime in genere non oltre i 28-30°C, anche inferiori ad Est.

DA VENERDI ARRIVA L'ANTICICLONE AFRICANO E IL CALDO - “Da venerdì un promontorio anticiclonico dal Nord Africa potrebbe mettersi in moto verso la Penisola allontanando verso levante la bassa pressione. Il tempo di conseguenza si farà più stabile, soleggiato e anche nettamente più caldo nel prossimo weekend specie al Centro Sud” - concludono da 3bmeteo.com.