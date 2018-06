​Il ricordo dell’avvocato Antonio Barbieri a due mesi dalla morte

LARINO. Due mesi or sono (il 27 aprile del 2017) ha varcato il confine della sua pista terrena l'avvocato Antonio Barbieri. A Larino l'avranno ricordato in pochi, se non distrattamente; e pochi gli hanno tributato un ricordo sui 'social'. Tanti hanno appreso della sua dipartìta da lontano, eppure l'oblio che ne ha avvolto la fine ha colpito tutti. Era un’ottima persona che, per un certo periodo, fu periodicamente in preda a quella che a me piace definire la sindrome di Orlando: uno strano male che ti reinventa, ti ridà la vita, facendoti star bene proprio quando ne sei in preda. Peccato che, subito dopo, tu finisca con l'atteggiarti quasi che fossi un morto. Gli ultimi anni li aveva trascorsi in un istituto per anziani di Ripabottoni e nessuno l’aveva più rivisto, tranne che chi scrive:"Avvocato, buongiorno!", gli dissi con tutto il cuore. Mi rispose con un sorriso che durò un secondo, triste quando lo può essere un lutto recente! Quell'incontro mi rimandò alla mente alcune vicende ricordevoli della sua vita. Sotto il sindacato di Alberto Malorni, fu incrociato, mentre era a diporto lungo la ‘main street’ di rione San Leonardo. L’avvocato si avvicinò al primo cittadino per passeggiare. Stringeva - fra le mani - un mangiadischi tenuto a volume alto. Guardò il Sindaco e disse:"Voglio proprio vedere chi mi dice qualcosa", sottolineando la copertura offertagli – volente o nolente – dall’allora Capo dell’Esecutivo comunale. Sapeva essere autoironico; e quello era un periodo in cui di stranezze ne aveva inanellate tante al punto che qui sarebbe poco riguardoso ricordarle. Ora non è più; e non possiamo che dolercene, elevando un pensiero riverente alla sua memoria nel secondo trigesimo della morte.



Tra i pochi ‘memento’ affettuosi c’è stato quello dell’avvocato termolese Antonio De Michele: “Della sua esistenza in vita mi ero colpevolmente dimenticato. Era una persona gentile ed allo stesso tempo fragile. Aveva già abbandonato l’esercizio della professione, però continuava a frequentare l’ambiente forense, portando a ciascuno il dono di una caramella che estraeva (delicatamente!) da un sacchetto. Il mio studio era diventato il suo perché la mia collaboratrice era diventata la sua musa. Con lei si comportava sempre come un gentiluomo di altri tempi. Simonetta Varone, un’altra signora che lo ricorda bene, rievoca le letture di cui soleva occuparsi in Chiesa, durante le funzioni. “Recitava quasi che si ritrovasse su di un palcoscenico, ma mons. Parroco lo rimproverava perché, con il suo fare, distraeva dalla preghiera l’uditorio. Lui non demordeva; e, con un sorrisino imperturbabile, continuava”.

Sempre in tema di ricordo, piace richiamare quello del giornalista Ennio Di Loreto, già Responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di Larino. “Non ricordo chi fosse il Giudice di quell’udienza penale di tante estati fa. Nel caldo asfissiante dell'Aula, la tensione era palpabile: quando, ad un tratto, entrò l'avv. Barbieri con un grande - e pesante - bustone al seguito. Si piazzò al centro dell’uditorio, ci guardò e poi esclamò:"Adesso cinque minuti di pausa per tutti!". E iniziò a stappare e ad offrire ‘Crodini’ a tutti i presenti! Il Giudice monocratico provò a fermarlo, ma non vi riuscì. Allora un sorriso si affacciò sulle facce di ognuno (Magistrati, avvocati, carabinieri, giornalisti, imputati e persone che si trovavano lì per caso). Non ricordo l'avv. nell'esercizio della professione – conclude Di Loreto - ma come persona si. Educata, simpatica, estrosa, briosa. Se ne impipava degli stereotipi sociali e tutti gli volevamo un gran bene perché era una persona buona e di cuore. Con lui se ne è andato un altro pezzo della memoria collettiva frentana. Eppure, anche oggi, pur nella tristezza della notizia, Egli ci ha regalato l'ultimo sorriso. Riposa in pace, caro amico”.

Claudio de Luca