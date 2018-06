Termoli: "Disagi in via della Bussola"

TERMOLI. Condividiamo una segnalazione di un nostro lettore residente in via della Bussola dove da oltre quattro mesi sono in corso i lavori di rifacimento della rete fognaria.

“I disagi a cui andiamo incontro sono tanti, a cominciare dalla sede stradale occupata da materiale edile per passare da una rete fognaria lasciata aperta e che ovviamente da adito a ratti e insetti di fuoriuscire dal sottosuolo. Se ingrandite la foto vi accorgere dell'ospite che con la sua nutrita famigliola frequenta abitualmente la zona. Auguro comunque un buon lavoro agli enti preposti”.