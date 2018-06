Via Polonia, «Perché i lavori del Comune nel giorno del mercatino settimanale?»

TERMOLI. La pianificazione dei lavori solleva sempre polemiche, ecco un esempio tangibile, che ci viene da un'attività commerciale del quartiere Sant'Alfonso.

«Domani mattina, martedì, in via Polonia ci saranno dei lavori di rifacimento del manto stradale. Lo stesso identico giorno del mercato settimanale. Perché il Comune di Termoli pianifica questi lavori lo stesso giorno del mercato in cui il flusso di persone e il traffico di auto è maggiore?»