TERMOLI. Un gruppo di Periti Elettronici provenienti da diverse regioni d'Italia si sono riuniti a Termoli domenica 24 giugno e lunedì 25 per festeggiare, dopo 55 anni, il loro diploma ottenuto oltre mezzo secolo fa nello storico Istituto Tecnico Industriale "G.Montani" di Fermo nelle Marche.

Le origini del Regio Istituto Tecnico Industriale "G.Montani", primo in Italia, risalgono al 6 aprile 1854, data in cui fu inaugurato.

L'Istituto fu istituito grazie al filantropismo e alla sensibilità pedagogica di un nobile fermano, il conte Girolamo Montani che, nel 1849, aveva devoluto tutti i propri beni per questa iniziativa. Egli fu il finanziatore e l'ispiratore del progetto, nel quale si rispecchiavano le idee progressiste e l'alto impegno morale di una cultura nazionale che viveva ancora pienamente i valori romantici, mentre già si apriva alla considerazione dei problemi sociali ed economici. Tra gli allievi illustri dello storico Istituto, Giovanni Benelli, fondatore nel 1911 della famosa fabbrica di motociclette e negli anni settanta della Benelli Armi, Giuseppe Sacconi, architetto noto soprattutto per essere stato il progettista del Vittoriano a Roma e, più recentemente, i Guzzini (sia Pierino che Mariano e i figli Giovanni e Raimondo), fondatori di una industria leader a livello mondiale nel settore dell'illuminotecnica e arredamento, nonché Aristide Merloni (Industrie Merloni di Fabriano), Adriano Cecchetti (Industrie Cecchetti di Civitanova, ex Sgi), Mario Clementoni e il figlio (industria di giocattoli), e tanti altri noti industriali italiani.

Ha organizzare il raduno, il presidente dell'Archeoclub di Termoli Oscar De Lena anche lui Perito Elettronico facente parte di questo gruppo di ex studenti giunti in città con le loro mogli, diplomatisi nel lontano anno scolastico 1962-63 e definitisi "I Mitici del 63".

Molti dei partecipanti non avevano mai visitato Termoli ed è stata l'occasione buona per trascorrere l'intera giornata di domenica 24 giugno, a passeggiare nel nostro Borgo Antico, accompagnati dal presidente dell'Archeoclub, che ha raccontato loro la storia millenaria della città. Nel ricco pranzo e nella cena, svoltasi in un tipico ristorante locale, i graditi ospiti hanno potuto assaggiare una serie di piatti della cucina termolese innaffiati con ottimo vino del nostro territorio. Poi, fino a mezzanotte, un pot-pourri di canzoni dei favolosi anni 60 riproposte da uno dei "Mitici del 63", Maurizio Mazzoli che, oltre a svolgere nella sua vita lavorativa mansioni di tecnico, è stato ed è tutt'ora un valido chitarrista, cantante e showman della riviera romagnola. Al pianoforte Oscar De Lena. La giornata del lunedì è stata dedicata alla visita delle stupende Isole Tremiti che hanno incantato tutti per la loro bellezza. Al rientro, sulla banchina del porto, prima del ritorno nelle proprie città di provenienza, abbracci, qualche lacrima e l'impegno a rivedersi, non più ogni 5 anni come nell'ultimo decennio, ma, vista l'età, è stato deciso, con l'accordo di tutti, di accorciare gli intervalli tra un incontro e l'altro. Pertanto, il prossimo raduno, è stato fissato tra sei mesi sul lago Trasimeno.