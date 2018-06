SAN GIOVANNI ROTONDO. Missione compiuta per i 3 amici che hanno voluto condividere con Termolionline l’impresa podistica della settimana.

Michele Chiapperini, Rino Salvini e Stefano Di Cristoforo hanno portato a termine una camminata in tre tappe da Termoli a San Giovanni Rotondo.

Sono arrivati nel tardo pomeriggio davanti al Santuario di San Pio da Pietrelcina, accolti con enfasi da parenti, amici e frati cappuccini della chiesa dedicata al frate canonizzato a San Pietro.

Il portavoce Michele Chiapperini ci trasmette in poche parole l'emozione che lui e i suoi due compagni hanno provato in questa loro impresa: «Alle 19:10 siamo arrivati. Il sacrificio amplifica la gioia. Un'esperienza unica. Sarà il mio tatuaggio dell'anima. All'arrivo ci ha accolto zia Angela, la zia di Rino che si è emozionata e ci ha emozionato. Per l'ultima tappa ci ha raggiunto Stefano che ci infondeva coraggio e forza».

Complimenti per l'impresa ma soprattutto anche per le motivazioni che l'hanno ispirata e che ci hanno spiegato nella video-intervista della presentazione dell'evento gli stessi protagonisti.