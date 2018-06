Giornata del rifugiato, concluse le iniziative a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Casa D'Amico” di Santa Croce di Magliano attivato dal Comune e gestito dall'Istituto Gesù e Maria con il Consorzio Aid. Diverse le proposte condivise con gli studenti e le associazioni del posto. L'ultimo evento si è svolto nella Chiesa Greca, chiusa dal sisma del 2002. Dopo tanti anni si è riempita di pubblico per assistere a uno spettacolo teatrale nato in tre giorni e diretto da Nicola Macolino con la partecipazione di studenti, beneficiari dello Sprar e l'attrice Barbara Petti. «Un mare rosso cosparso di barchette calpestate da piedi sordi alle richieste di aiuto, un inno folle alle bombe» alcuni dei momenti proposti. Ma non solo. Un container di legno in Piazza Marconi domenica mattina ha attratto la curiosità di molti cittadini e coloro che hanno deciso di entrare si sono trovati a sorpresa faccia a faccia, da soli, con un migrante per un tempo massimo di tre minuti; non si sa cosa sia successo in questi incontri inaspettati, ma i volti all'uscita raccontano di incontri che ti fanno vedere l'altro come uomo e non extracomunitario, clandestino e diverso. Con questi due ultimi appuntamenti dell'evento Uantuan, si è quindi conclusa l'avventura della giornata mondiale del rifugiato 2018 dello Sprar di Santa croce di Magliano. Dieci giorni iniziati con il laboratorio musicale Ri/Dà in collaborazione con la Scuola civica di musica, poi ci si è spostati per il laboratorio Mash-up 2 parte del Premio Antonio Giordano in collaborazione con l'associazione culturale Antonio Giordano che con l'ausilio del collettivo Guerrilla Spam ha dato vita a un murales. Dieci giorni che hanno visto studenti entusiasti impegnati mattina e pomeriggio, insieme a beneficiari dello Sprar e altri cittadini. Gli organizzatori, coinvolgendo anche gli studenti e le realtà locali, sono pronti a continuare a puntare sull'arte e la cultura come strumenti per creare società accoglienti ed aperte e ringraziano tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato, chi da protagonista, chi da spettatore, chi mettendo a disposizione, spazi, acqua, corrente, mettendo a disposizione ogni necessità.