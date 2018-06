Gioia e frenetica partecipazione dei migranti a Ripabottoni

RIPABOTTONI. Un rifugiato è colui che chiede rifugio, asilo, costretto ad abbandonare il proprio paese di origine a causa di guerre o discriminazioni. Un rifugiato, per definizione, non ha scelta se non quella di trovare un posto sicuro.

Il 20 giugno è stata celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha come obiettivo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre e violenze, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era parte della loro vita. E soprattutto invita a non dimenticare mai che dietro ognuno di loro c’è una storia che merita di essere ascoltata.

Per superare le paure e la diffidenza, per conoscere i nuovi vicini di casa, tante le iniziative volute e sviluppate a livello nazionale. A Ripabottoni, giovedì 21 giugno, l'open day organizzato dalla Soc. Coop. Koine ha incentrato l'obiettivo nell'ospitalità, per invogliare, i tanti intervenuti, a conoscere i dodici ospiti del centro per minori stranieri non accompagnati.

Al fine di condividere le attività, per agevolare l'integrazione dei ragazzi, per indurre alla conoscenza in un'atmosfera piacevole nonché ludico/ricreativa, gli ospiti sono stati invitati a partecipare insieme al torneo di calcio balilla organizzato da Trivisonno Biliardi e Giochi. Massimo Trivisonno, creatore del torneo itinerante di biliardino che da ormai tre anni impazza in ogni piccolo borgo delle due province molisane, ha fin dal principio accolto volentieri l'idea di organizzare uno dei suoi eventi, per la prima volta, in una struttura d'accoglienza per minori.

La gioia dei ragazzi, la frenetica partecipazione, il gran numero di partecipanti, l'atmosfera calda ed accogliente sono state le caratteristiche della serata di Ripabottoni.

Carmine Buccigrosso e Vincenzo Silvaggio, Cristian Paduano e Lorenzo Ciarla, Domenico D'Addario e Teodoro Galante, Vincenzo Tucci e Walter Palmiero, Diallo Mamadou Saliou e Sanneh Musa, Muniru Bashiru e Fofana Ousi, Rida Fathi Ahmed e Bah Sada, Bashir Mursal Aziz e Barrow Badou, Konate Mamoudou e Diallo Boubacar, Domenico e Giuseppe Tamilia, Serena Todaro e Nadia Vannelli, Giuseppe Mastromonaco e Fernando Minotti, Giuseppe Sauro e Giuseppe Piedimonte, Ismael Sangare e Fernando Fiorito, Enzo Vannelli e Antonio Ciarla, Keita Djoubaly e Barry Abdoul Karim, Giacomo Paduano e Giuseppe Esposito, Giuseppe D'Addario e Antonio Silvaggio, Lorenzo Colucci e Sauro Pierluigi: queste le squadre!

Hanno vinto Walter e Vincenzo, in realtà, senza nulla togliere ai primi classificati, ha vinto l'evento, la causa, la partecipazione, l'atmosfera che questi ragazzi sono riusciti a creare insieme agli operatori della struttura, impeccabili, capaci di creare una giornata di festa e di aggregazione all'insegna del sorriso e dell'allegria.

I tornei Trivisonno non si fermano qui...si procede con Colletorto, sabato 7 luglio, presso il Wine Bar.