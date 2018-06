Modifiche alla viabilità in via Polonia e lungomare nord

TERMOLI. Due le ordinanze che in questi giorni prevedono le modifiche di altrettante aree della città.

Con ordinanza n. 141 si comunica che oggi, 26 e domani 27 giugno, dalle 7.00 alle 18.00 vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Polonia, viale Trieste e via dei Pini a causa del rifacimento del manto stradale in tutte le aree in cui sono stati eseguiti i lavori di posa del cavo per la fibra ottica.

Il 28 giugno sarà invece chiuso al traffico dalle 7 alle 17, il tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra via Magellano e l’intersezione con via Mario Milano.

La circolazione veicolare e la sosta saranno vietati a causa dei lavori nel cantiere dell’ex Hotel Rosary.

Quest’ultimo intervento è regolamentato dall’ordinanza n.142 a firma del Dirigente della Polizia Municipale.