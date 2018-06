TERMOLI. Ricordate il progetto sugli accessi al mare? Beh, i fondi sono ancora fermi alla Regione Molise.

Nell’immaginario collettivo l’accesso alla spiaggia libera viene visto semplicemente come una soluzione più economica alla balneazione turistica, nella realtà invece c’è una grossa percentuale di appassionati in buona parte anche turisti, che alle comodità e all’ordine degli stabilimenti balneari preferisce il silenzio la libertà e il fascino, per così dire, esotico della spiaggia libera.

Bisogna poi aggiungere che il diritto di accesso al mare anche in maniera gratuita è sempre stato un tema molto caro alle amministrazioni di sinistra soprattutto a Termoli, dove praticamente quasi tutto il litorale a nord dalla “torretta” in poi, è chiuso di fatto al pubblico, nonostante la legge sia molto chiara sulla questione degli accessi pubblici, che devono essere realizzati in modo da consentire la fruizione della spiaggia a tutti, ivi compresi i portatori di handicap motori e funzionali, e che debba essere sempre presente un varco tra un complesso residenziale ed un altro.

Forse alla luce anche di queste riflessioni l’attuale amministrazione nel maggio del 2016 proclamò l’avvio di quello che doveva essere un intervento risolutivo all’eterno problema degli accessi pubblici al litorale termolese.

Nello specifico l’intervento diviso in due anni prevedeva già per il 2016 la riapertura e la sistemazione di 10 varchi : sette dislocati sul litorale nord e tre a Rio-vivo Marinelle.

Mentre nell’arco del 2017 sarebbero dovuti essere riqualificati altri sei varchi suddivisi tra nord e sud di Termoli.

Erano stati anche valutati e proclamati i costi che nella prima tranche, che ammontavano a 180 mila euro stanziati dalla Regione Molise, assessorato regionale all’agricoltura e ambiente.

Il sindaco Angelo Sbrocca all’epoca con toni entusiasti aveva invitato anche gli altri comuni del litorale a questa iniziativa in modo da avere un unico piano di accessi all’arenile molisano lungo 34 Km.

Ad ogni spiaggia libera poi, si doveva dare un nome in modo da poterla valorizzare sul tema comune della costa dei delfini.

Il progetto stilato dal geometra del Comune di Termoli prevedeva anche l’implementazione del verde urbano vicino alcuni varchi con alberi ed essenze naturali del posto per creare un ambiente favorevole.

Era previsto anche il ripascimento delle dune.

Sulla piattaforma youtube è ancora visibile il video creato dal Comune di Termoli che in estrema sintesi spiegava il progetto con ubicazioni degli accessi e planimetrie.

Ci siamo recati in un accesso pubblico (il numero cinque del video in link) e anche semplicemente guardando le immagini si può capire che qualcosa non ha funzionato nel progetto di riqualificazione.

Si respira chiaramente aria di abbandono e di disordine nel quale è avvisabile anche una emergenza per quanto riguarda l’estrema quantità di immondizia accantonata ai margini della strada e nel piccolo parcheggio adiacente il centro raccolta.

Tutto farebbe immaginare che la spazzatura raccolta nella fase di pulizia della spiaggia sia stata immagazzinata lì in via diciamo “provvisoria”.

Anche l’accesso è stato completamente chiuso dalla vegetazione, insomma l’atmosfera fa pensare a tutt’altro che a una spiaggia “esotica” ma piuttosto a una discarica abusiva.

Ironia della sorte la spiaggia sottostante invece è meravigliosa il mare è cristallino e la macchia mediterranea habitat tra l’altro del fratino, è rigogliosa.

Insomma la bellezza dopo l’orrore.

La riflessione ora, anche alla luce di inequivocabili successi di questa amministrazione come la riqualificazione del parco, è capire cosa non ha funzionato e perché un progetto che avrebbe migliorato anche l’aspetto turistico di Termoli si è arenato alla partenza.



Consultato a tal riguardo l'assessore Enzo Ferrazzano che gentilmente ci ha spiegato i motivi che hanno bloccato l'opera, semplicemente il tutto è ancora al vaglio della Regione Molise che si sta prendendo un po' di tempo per elargire i fondi.