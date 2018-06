Estate tutta Curvy con Miss Top Maddalena, finalista molisana al concorso di Ostia

TERMOLI. Ne ha fatta di strada Maddalena Tricarico, testimonial Curvy a Termoli, che a fine marzo organizzò a Termoli il primo e riuscito Curvy Pride.

Già in quella occasione ci accennò alla sua partecipazione al concorso Miss Top Curvy, per modelle non stereotipate ma vere e da allora i passi in avanti sono stati compiuti, arrivando fino alla finale Ostia Lido, che avrà luogo a luglio.

Insomma, pian piano, nell’immaginario collettivo, le taglie più minute stanno lasciando il passo a quelle più morbide e finalmente con una diversa consapevolezza, tanto da volersi mettere in mostra su una passerella e farsi giudicare, anche perché la moda Curvy probabilmente riguarda anche una platea di persone maggiore.

A renderci e rendervi edotti delle novità, con un sorriso smagliante, è proprio Maddalena.

«Per me Pizza e Curvy non solo è stato un momento gioviale da condividere con le persone a me vicine, ma è stato anche un modo per conoscere donne che come me, sposano la filosofia di amare se stessi, proprio perché la moda o i media ci hanno fatto credere che esiste un corpo perfetto, ma in realtà la perfezione non esiste. Bisogna amarci per ciò che si è tutte siamo belle così come siamo.

Con l’evento del 29 marzo scorso abbiamo iniziato a far conoscere il Curvy Pride anche qui a Termoli. La gente ha sposato tanto i nostri obiettivi e ha apprezzato con entusiasmo le iniziative. Quindi, visto il bellissimo risultato che abbiamo ottenuto, con il nostro primo evento a Termoli, l'associazione ha deciso di intraprendere nuovi eventi e campagne di sensibilizzazione contro il bullismo ponderale e il sostegno per l'amore per se stessi.

Per cui ci sono in vista, nuovissime iniziative che prenderanno piede nella nostra cittadina marittima.

La prima che ci vedrà protagonisti sarà l'evento "Stelle, Mare E Curvy", prettamente stile anni '50, che partirà nel tardo pomeriggio di un giorno d’agosto, il 12, nelle strade principali di Termoli, con tanto di sfilata in collaborazione con il "Vespa Club Thermularum", per poi spostarci tutti alle ore 21.30 presso il locale "Sottovento", presso il porto turistico marina di San Pietro.

Qui inizierà il vero e proprio evento, dove presidierà il Presidente Marianna Lo Preiato, la quale presenterà l'associazione e l'impegno sociale. Piccolo discorso delle organizzatrici Maddalena Tricarico ed Emiliana di Muccio, le quali interverranno per illustrare l'obiettivo sociale dell'evento. Saranno presenti anche alcune ragazze protagoniste della finale di Miss Top Curvy, Dopo aver illustrato gli obiettivi dell'associazione, la serata prenderà vita.Sarà a stile anni '50, con tanto di esibizione e musica anni '50 e per chi vuole può indossare abbigliamento a tema. Postazione trucco anni '50 gratuito eseguito dalla make-up artist Emiliana Di Muccio, consegna gadget e presenza di una postazione info point. Inoltre il Sottovento, oltre ad ospitare l'evento, ci delizierà con un buffet cenato, anni '50. Vi aspettiamo.

Gli eventi successivi saranno quello del 21 settembre 2018, il nuovo Pizza E Curvy, in contemporanea in tutta Italia e non solo sarà presente anche la Slovenia, questo ci fa capire quanto Curvy Pride stia diventando sempre più internazionale. Chiaramente sarete oggiornati in tempo reale, su dove si terrà l'evento. Appena avremo ufficialità comunicheremo ad un'altro progetto al quale stiamo lavorando per le scuole e a ottobre evento in contemporanea sempre in tutta Italia che si intitolerà "Taglia la Taglia".

Sicuramente io devo molto al Curvy Pride e a Marianna Lo Preiato e Simona D'Aulerio... Tutto è iniziato per dare un senso alla mia vita e cercare quel riscatto tanto atteso, per poter dimostrare chi sono. Questa premessa per parlare della grande opportunità che ho avuto, il concorso Miss Top Curvy di Elisabetta Viccica al quale sono arrivata in finale, dopo diverse selezioni. Non si può descrivere quanto può essere emozionante e i brividi che mi stanno portando il concorso e in generale questo periodo».

Come precisa Maddalena Tricarico, che rappresenterà il Molise sul litorale laziale, le finali si terranno ad Ostia ai primi di luglio, «sarà un evento nazionale pieno di emozioni, che vivrò insieme a tante ragazze che ho conosciuto in questo percorso, con le quali ho creato un legame importante, in particolare con Emiliana, Valeria, Loredana, Paola, Alessandra e Lucy a loro dico un grazie speciale. Durante le giornate della finale ci saranno tanti bei momenti, ma non posso dire molto, perché è un segreto anche per noi partecipanti. La vincitrice avrà una collaborazione a livello professionale. Inoltre alcune partecipanti di Miss Top Curvy, tra cui io, saremo presenti al The Best Model of Europe, come special-guest e l'anno prossimo ci saranno meravigliose novità a riguardo. Per concludere credo che in passato, non avrei mai potuto immaginare di intraprendere un percorso del genere, ma ad oggi credo che avrei fatto l'errore più grande della mia vita. Mi sento me stessa, mi amo tanto e se potessi farei un appello a chi non si sente felice nel proprio corpo, abbiate la forza ma soprattutto il desiderio di mostrare, cosa avete dentro e non fuori, il fisico passa poi in osservato, l'essere di una persona non passerà mai. Saper cogliere il bello del diverso, che poi diverso non è».

Chi volesse dare una spinta verso la possibile vittoria potrà anche cliccare e votare Maddalena sulla pagina Facebook, sosteniamola.