Lavori pubblici e mercato, in via Polonia il caos è assicurato

TERMOLI. Ci sembrano più che giustificate le perplessità che i residenti della zona di via Polonia, via San Marino e aree adiacenti stanno avendo, dopo aver visto nella giornata di oggi, in cui si tiene il solito mercato “del martedì”, alcuni operai intenti nel rifare il manto stradale.

Tutto questo non poteva che generare un caos indescrivibile con gente al mercato ed operai a lavorare, autovetture incolonnate ferme in mezzo alla strada.

Possibile che nessuno quando ha dato il via ai lavori si sia ricordato che il martedì da quelle parti c'è il consueto mercatino? Magari si sarebbero potute evitare molte polemiche inutili!