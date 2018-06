Petacciato, nasce il comitato "No Frana"

PETACCIATO. La comunità petacciatese è sempre stata reattiva nei riguardi dell’esigenza di difesa del territorio. Oltre dieci anni fa creò il movimento la difesa della costa contro l’insediamento dei pali eolici a mare. Oggi, dalla volontà di cinque esponenti della realtà litoranea, alcuni anche ex amministratori, nasce una importante, qualificante iniziativa, oseremmo dire. Parliamo di Domenico Staniscia, Enrico D’Amario, Enzo Capodaglio, Maria Lina Zucaro e Giuseppe Neri.

Un Comitato No Frana che vuole vigilare, ma soprattutto sensibilizzare istituzioni ai vari livelli e autorità competenti a non lasciare soli i residenti, gli agricoltori, i commercianti, gli artigiani e i piccoli imprenditori sul cui destino pende sempre la spada di Damocle del fronte franoso più vasto d’Europa. Studi e documenti, progetti e finanziamenti, lo smottamento che rischia di spezzare la dorsale orientale Adriatica in due, come ben sanno Ferrovie dello Stato, Anas (queste ultime ormai riunificate) e Società Autostrade, è sempre attuale, stante il rischio di movimenti che possono travolgere le infrastrutture di collegamento.

Mesi fa a Petacciato, in un convegno assai partecipato, si fece il punto sulla progettualità e sulla disponibilità dei 44 milioni di euro che col Governo di centrosinistra vennero messi a bilancio, nell’unità di missione Italia sicura. Ma il tempo passa e l’unica cosa che si muove, è il vincolo, che agguanta porzioni sempre più importanti di territorio, sottratti anche alla sovranità del possidente, su cui poco o nulla può decidere di farci. Insomma, una morsa micidiale, dove Petacciato è tra incudine e martello, danno emergente e lucro cessante. Per queste ragioni, nasce il Comitato No Frana di Petacciato, che vuole smuovere coscienze e procedure, indirizzando le giuste azioni a compimento, per poter guardare al futuro con un destino improntato allo sviluppo e non solo allo spauracchio che un nuovo movimento franoso spazzi via tutto.

COSTITUZIONE DEL COMITATO "NO FRANA”

Per affrontare in modo deciso un evento calamitoso di portata e dimensioni come quelle della “grande frana” di Petacciato è fondamentale l’apporto e la collaborazione dei cittadini, è necessario che ci sia e che si manifesti la volontà collettiva di far fronte all’evento, è indispensabile che ci sia una decisa azione da parte della comunità per la soluzione definitiva del problema.

Dal 1906, anno di prima rilevazione della frana da parte delle Ferrovie dello Stato, al 2015, anno di ultima manifestazione, si sono succedute ben 16 (sedici) ri-mobilitazioni senza che si sia ancora intervenuti per la messa in sicurezza del territorio e della popolazione.

Ancora oggi manca la definizione e la messa a punto di un Piano di Protezione Civile che delinei gli scenari possibili e definisca i comportamenti della popolazione coinvolta qualora la frana, anziché continuare a manifestarsi in maniera lenta e graduale, esplichi di colpo tutto il potenziale distruttivo di cui è dotato.

COSTITUZIONE DEL COMITATO

Su questi problemi, almeno fino ad oggi, è mancata la necessaria consapevolezza e l’interesse adeguato alla gravità della situazione da parte della “pubblica opinione”, forse dovuto a deficit d’informazione, errata interpretazione o sottovalutazione del fenomeno.

Per contribuire a colmare tali lacune

il 02/06/2018 si sono riuniti a Petacciato i signori Domenico Staniscia, Enrico D’Amario, Enzo Capodaglio, Maria Lina Zucaro e Giuseppe Neri ed hanno deliberato di costituire un comitato di volontariato denominato "No Frana” volto alla intrapresa di tutte le iniziative finalizzate alla risoluzione definitiva della problematica riguardante la frana (ritenuta “calamità naturale” dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225) che incombe sull’intero versante costiero del territorio del comune di Petacciato.

STATUTO DEL COMITATO “NO FRANA”

Il comitato si pone i seguenti obiettivi:

1) ricercare informazioni e notizie sulla frana, recuperare studi e progetti prodotti dai vari Enti (pubblici e privati) che nel tempo se ne sono occupati;

2) informare i cittadini sulla consistenza e sulla struttura reale della frana, sulle cause e sulle modalità delle riattivazioni, anche per evitare che errate informazioni ed interpretazioni arbitrarie del fenomeno producano ulteriori inutili abbattimenti di abitazioni nella parte più antica del Centro Storico, con danni incalcolabili per la storia, la memoria e la cultura dei luoghi;

3) informare e rendere consapevole la popolazione residente nell’ambito territoriale in frana, la cittadinanza in generale e quanti, per varie ragioni, siano interessati dal fenomeno:

-dei rischi cui sono soggette le persone, le abitazioni, le attività economiche e produttive, le infrastrutture stradali principali e secondarie;

-del sistema vincolistico, esistente sul territorio in ragione della presenza della frana, che limita le possibilità di sviluppo del comune;

-della minusvalenza di abitazioni, terreni, beni immobili ed attività produttive ricadenti in ambito frana, della difficoltà, causa presenza della frana, di insediamento di nuove attività produttive sull’intero territorio comunale e sulla incidenza negativa su tutte le attività economiche esistenti;

-della necessità di recuperare, per usi produttivi compatibili con la sicurezza di persone e cose, l’intera area compresa tra l’abitato ed il mare;

4) alimentare la crescita, nella cittadinanza, di una maggiore coscienza civica,sollecitare la formazione di una pubblica opinione più matura e consapevole in modo da porre quale obiettivo prioritario per l’intera collettività la “soluzione” definitiva del problema frana sia dal punto di vista della sicurezza che della conservazione del Centro Storico e di altre parti di abitato, sia dal punto di vista dello sviluppo economico dell’intero territorio;

5) sollecitare le autorità regionali e nazionali a porre in essere, nel più breve tempo possibile, tutte le azioni volte al consolidamento idrogeologico del versante in frana ed alla messa in sicurezza del territorio e della popolazione;

6) esercitare la necessaria attività di controllo affinché ogni intervento programmato sul territorio per la soluzione del problema frana sia realizzato sulla base di studi, di indagini e di proposte scientifiche serie;

7) vigilare affinché qualunque proposta progettuale di intervento sul territorio tenga conto e si confronti con gli interventi di salvaguardia minimi ed indispensabili già definiti, in forma preliminare ma sufficientemente chiara, dalla Commissione Tecnico Scientifica che si occupò della frana di Petacciato negli anni 1996-2002;

8) costituire un nucleo civico informato e documentato in grado di rapportarsi ed interfacciarsi con qualsivoglia soggetto, pubblico e privato, istituzionale e non, che si troverà, in futuro, ad operare sul territorio del comune per la risoluzione del problema della frana.

L’obiettivo finale del comitato è quello di contribuire a trasformare la frana di Petacciato da fattore di debolezza economica in fattore di forza recuperando all’uso agricolo e turistico l’intera parte di territorio compreso tra l’abitato ed il mare proponendo e partecipando attivamente alla definizione e realizzazione di un ampio progetto di sviluppo, nuovo e diverso, basato sull’analisi delle risorse naturali esistenti ed adeguato al carattere dei luoghi, che superi l’ambito locale per interessare l’intero ambito di costa molisana che si estende da Termoli - nord fino alla foce del fiume Trigno.

Gli organizzatori del comitato si sono dichiarati intenzionati a promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta alla realizzazione degli obiettivi sopra indicati.

ADESIONI

La presente iniziativa rimane aperta a chiunque altro condivida i principi ispiratori del Comitato, che può sottoscrivere il documento per adesione.

Gli organizzatori nominano Presidente del Comitato “No Frana”, Domenico Staniscia al quale vengono conferiti poteri di rappresentanza del comitato nei rapporti con i terzi, di organizzazione e di direzione interna.