Se non ci fosse bisognerebbe inventarla: la Misericordia di Termoli ha 26 anni

TERMOLI. La Confraternita della Misericordia di Termoli ha compiuto ieri i suoi primi 26 anni.

Non c'è stata la manifestazione interregionale che nel 2017 festeggiò l'esistenza d'argento, ma in ogni caso è sempre un traguardo significativo quello che la realtà di via Biferno ha centrato, perché da un anno all'altro ballano oltre 7mila interventi a favore della collettività e non sono certo pochi.

Come viene iscritto anche nel portale dell'associazione, «La Misericordia di Termoli nasce come una Confraternita nello spirito cristiano che anima la carità ed ogni opera di bene che il nostro sodalizio si propone. L’Assemblea dei Soci elegge ogni quattro anni il “Magistrato, una giunta 8 membri i quali hanno, per detto periodo, la responsabilità della gestione e della conduzione della Confraternita. Il Magistrato elegge, al suo interno, il Governatore, il vice Governatore, il Segretario, l’Amministratore; ai restanti quattro componenti vengono affidati compiti di Consiglieri. Ogni Membro provvede nel suo settore di attività alla organizzazione dei servizi ed alla conduzione dell’associazione».

In questi quasi primi sei mesi del 2018, all'appello mancano pochi giorni alla fine del mese, tra dimissioni, emergenze, trasporti per disabili e altre azioni e missioni portate a compimento, siamo all'incirca sui 3.200 interventi e d'estate chiaramente la cifra tende a crescere, considerando pure i moduli di protezione civile antincendio a disposizione della Misericordia di Termoli.

Ma non c'è solo questo, ricordiamo l'importante presidio voluto dal Governatore Romeo Faletra, con l'Isola Felice, che ospita i clochard e i senza fissa dimora, dando loro un tetto e dignità umana e ce n'è uno ancora più importante, ora al vaglio dell'amministrazione comunale di Termoli, che punta a dare una risposta, proporzionale alle possibilità della Misericordia, sull'emergenza abitativa, progetto che vede impegnato in prima linea anche Padre Enzo Ronzitti, correttore e padre spirituale della Confraternita. Altra figura di spicco, la direttrice sanitaria Elda Della Fazia.

Si tratta di realizzare dodici mini appartamenti, suddivisi in due piani, per dare un alloggio, anche temporaneo, in attesa di periodi migliori e magari assegnazioni di case popolari, a una dozzina di famiglie disagiate che rischiano di finire per strada.