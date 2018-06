Sinergie internazionali contro il cancro, la Lilt di Termoli protagonista a Bologna

TERMOLI. La Sezione Provinciale di Campobasso, che ha sede a Termoli, della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presente alla XXVI Conferenza internazionale HPH, che si è svolta a Bologna dal 6 all’8 giugno scorsi.

La Rete HPH (Network of Health Promoting Hospitals and Health Services - Rete degli ospedali e dei servizi sanitari che promuovono salute) fondata dall’Oms - Organizzazione Mondiale della Sanità, ha come obiettivo principale quello di diffondere i concetti della promozione della salute negli ospedali e nei servizi sanitari, migliorare la qualità dell’assistenza, le relazioni tra ospedali/servizi sanitari, comunità e ambiente, parallelamente alla soddisfazione dei pazienti, dei parenti e del personale. Tutto questo attraverso lo sviluppo di strutture, cultura, processi decisionali e organizzativi innovativi.

Quest’anno la Conferenza si è tenuta in Italia, al Centro Congressi di Bologna dal 6 all’8 giugno, ospitata dalla Regione Emilia Romagna e dalla Usl di Reggio Emilia.

Alla Conferenza, hanno partecipato oltre 600 esperti provenienti da tutto il mondo ed il Comitato Scientifico ha ricevuto ed esaminato oltre 1000 abstract provenienti da ricercatori e professionisti di tutto il mondo.

Il poster presentato dal gruppo di lavoro della Lilt Campobasso, dal titolo “School project focused on the prevention of alcohol consumption among students aged 15-17” (Progetto scolastico incentrato sulla prevenzione del consumo di alcol tra gli studenti di età 15 – 17 anni) è stato, con nostra soddisfazione, accolto dal Comitato Scientifico e presentato nel corso della Conferenza, in quanto ritenuto idoneo a concorrere agli obiettivi di questa prestigiosa organizzazione scientifica mondiale.

Il progetto di ricerca condotto dalla Lilt Campobasso (in partenariato con le sezioni di Ascoli Piceno e Benevento) ha coinvolto numerosi istituti scolastici superiori di secondo grado ed ha avuto il suo punto di riferimento nel Centro di Didattica Multimediale “Luoghi di Prevenzione Molise” dove sono state svolte le azioni progettuali inter-regionali, compresa la formazione degli operatori, dei docenti e degli studenti coinvolti a vario titolo nel progetto. Tale Centro, situato presso l’ospedale di comunità “G. Vietri” di Larino e gestito dalla Lilt Campobasso in collaborazione con l’Asrem e la Regione Molise, svolge delle cruciali attività di promozione della salute nei contesti scolastici e sanitari, ormai validate e inserite nell’attuale Piano Regionale della Prevenzione.

La sezione provinciale della Lilt, in qualità di membro della Rete Nazionale d’Eccellenza Lilt-Miur, promuove e coordina nel territorio locale molteplici progetti scolastici del programma “Guadagnare Salute Con La Lilt” volti a contrastare quei fattori di rischio per la salute quali fumo, abuso di alcol, alimentazione scorretta, sovrappeso e/o obesità, inattività fisica.

La Regione Molise, in occasione della presentazione del catalogo dei Progetti per le scuole, ha recentemente riconosciuto i meriti della nostra associazione affermando che: «Nel prossimo anno scolastico, le scuole molisane di ogni ordine e grado potranno contare su un catalogo contenente 24 progetti formativi di educazione e promozione della salute dedicati a bambini, adolescenti, insegnanti, operatori e famiglie, che potranno essere inseriti all’interno delle rispettive programmazioni didattiche». Nel catalogo sono presenti ben sette progetti elaborati e gestiti dalla sezione provinciale che ha sede a Termoli.

Pertanto ci auguriamo che anche questo importante riconoscimento scientifico, ottenuto con la partecipazione alla citata Conferenza Internazionale, contribuisca a divulgare la possibilità di utilizzare il Centro “Luoghi di Prevenzione Molise” come riferimento regionale ed extraregionale per tutte le azioni di Prevenzione Primaria specialmente in ambito scolastico, sì da realizzare una sempre più efficace Promozione della Salute nella Comunità.