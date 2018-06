TERMOLI. Ieri pomeriggio, presso il consultorio familiare all'interno dell'ex ospedale San Timoteo in via del Molinello, è stato organizzato un incontro con genitori ed esperti sanitari per spiegare loro come poter intervenire tempestivamente e cosi salvare la vita ai propri figlioli in caso di rischio di soffocamento.

Le cosiddette manovre di disostruzione delle vie aeree.

A spiegare le tecniche e a dare i giusti consigli la dottoressa Elda Della Fazia che di queste "lezioni" di disostruzione delle vie aeree ne ha tenute e ne tiene ancora sia per i bambini, ma anche per gli adulti.

Locale del consultorio molto affollato, segnale evidente che il problema è molto sentito dai genitori che hanno voluto assistere per saperne di più e per non farsi solo prendere dal panico in situazioni del genere, quando appunto in questi casi il sangue freddo e l'azione repentina specifica da adottare e provata anche dai genitori stessi ieri pomeriggio, possono risultare gesti salva vita in attesa dei soccorsi.