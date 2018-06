Da domani Guglionesi in festa col patrono Sant'Adamo

GUGLIONESI. Eccezionalmente, quest'anno, la festività del Santo patrono a Guglionesi si svolgerà da domani, 28 giugno, a lunedì 2 luglio. Le date a lui dedicate hanno lasciato il posto alla ricorrenza del Corpus Domini.

Un programma ricco di eventi è quello che ha creato il comitato di Sant'Adamo; un programma che da qualche anno attira anche i paesi limitrofi.

Quest'anno per l'occasione è atteso per la serata di venerdì 29 giugno, Dodi Battaglia, storico componente dei “Pooh”, che da qualche anno viaggia da solo con la sua nuova band. Chitarrista e talvolta cantante dei Pooh dal 1968, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferitogli nei primi anni ottanta dalla rivista tedesca Stern. Nella sua attuale band c’è un chitarrista molisano a molti conosciuto: Costanzo Del Pinto, ex concorrente di Amici.

Non solo musica, ma anche comicità e divertimento il 2 luglio con Nello Iorio, direttamente dal programma televisivo targato Rai, “Made in Sud”, con il suo nonno moderno e il famoso tormentone “tutti trocati”.

Torna l'appuntamento, il 28 giugno alle ore 17:30, con “Sapere Aude, ricordando Corrado Gizzi”. La kermesse, dal titolo “San Francesco cantore del creato, l’uomo suo custode”, si svolgerà al teatro Fulvio e, anche quest'anno, vedrà la premiazione degli alunni più eccellenti dell'anno scolastico appena concluso.

La novità per i più piccoli ci sarà sabato 30 giugno, alle ore 9, nella villa comunale con “Hobby sport, piloti per gioco”; e sempre i più piccoli saranno i protagonisti della serata con canti, poesie e balli con “Un fiore al Santo Patrono”.

La santa messa e l’intronizzazione della statua di Sant’Adamo, sarà presieduta da monsignor Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi Termoli–Larino.

Anche quest’anno, la commissione di Sant’Adamo promette i fuochi pirotecnici, previsti nella serata di domenica primo luglio.