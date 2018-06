SAN SALVO MARINA. E' accaduto di nuovo. Questa mattina alle 12.30 un altro tir è rimasto incastrato nel sottopasso della ferrovia a San Salvo marina.

Il mezzo pesante ha riportato ingenti danni alla parte superiore della cabina di guida rimanendo letteralmente scoperchiato. Il camionista, un italiano, è rimasto ferito ed è stato trasportato da una ambulanza presso il San Pio di Vasto per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono subito giunti gli agenti della Polizia Locale, per gestire l'emergenza e dirottare il traffico già sostenuto a causa del divieto di accesso su via Grasceta per giungere a San Salvo. Qualche mese fa, ad aprile, era successo lo stesso ad un altro mezzo pesante(LEGGI).

Disagi alla circolazione per permettere le operazioni di soccorso. Alle ore 13.30 la strada è stata riaperta dopo che il tir è stato rimosso da un carro attrezzi per mezzi pesanti della ditta Vallone di San Salvo.