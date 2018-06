Meno infortuni sul lavoro in Molise: l’Inail “fotografa” la situazione regionale

CAMPOBASSO. Calano gli infortuni sul lavoro in Molise, ma resta identico, purtroppo, il dato relativo agli incedenti mortali.

Il rapporto Inail sul 2017 - presentato a Roma oggi 27 giugno - ha fotografato la situazione della nostra regione, che può sorridere sul fronte delle percentuali inerenti agli episodi registrati: 2064 quelli denunciati (la maggior parte dei quali avvenuti durante il turno di lavoro), ovvero circa 400 in meno rispetto al rapporto precedente.

Meno rassicuranti, invece, i dati relativi agli incidenti mortali: sono stati 12 nel 2017; 8 nella provincia di Campobasso e 4 in quella di Isernia. Un risultato, questo, in controtendenza rispetto ai parametri nazionali, che hanno fatto invece registrare cali consistenti (-2,8% rispetto al 2016), fino a raggiungere il nuovo minimo storico dal 1951. Nel 2017, i morti sul lavoro sono stati infatti 617 su tutto il territorio nazionale.

«Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail nel corso del 2017 sono state poco più di 641mila - si legge nel documento - Il dato è sostanzialmente in linea con quello rilevato nel 2016 (-0,08%), mentre prendendo come riferimento il 2012 la flessione è pari a circa il 14%.

Gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono poco meno di 417mila, di cui circa il 19% “fuori dell’azienda” (cioè “con mezzo di trasporto” o “in itinere”). Il dato “fuori azienda” è rilevante per la valutazione accurata delle politiche e delle azioni di prevenzione. Delle 1.112 denunce di infortunio con esito mortale (erano 1.142 nel 2016 e 1.370 nel 2012) gli infortuni accertati “sul lavoro” sono stati 617 (di cui 360, pari al 58%, “fuori dell’azienda”). Anche se i 34 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul lavoro” si avrebbe una diminuzione del 2,8% rispetto al 2026».