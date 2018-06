Ma che tempo è questo? Vogliamo il caldo!

TERMOLI. A memoria personale, non ricordo di aver assistito, nel periodo estivo, ad un prolungato "maltempo" come quello di questi giorni.

Diverse persone se la stanno godendo, e sono per lo più coloro che soffrono il caldo, complice anche una predisposizione alla pressione bassa.

Gli altri, la maggioranza me compreso, vogliono il gran caldo, quello che ti fa sudare, che ti fa vivere realmente il periodo estivo e ti fa sperare che finisca subito e che torni il fresco di questi giorni. Ci sono tanti altri che lo sperano per le proprie attività: lidi, bar, gelaterie, ecc..che stanno vivendo, purtroppo, dei giorni da pochi scontrini. E come dargli torto!

Diamo uno sguardo alle previsioni... oggi, giovedì 28, dovrebbe essere l'ultimo giorno di fresco (quasi freddo) e isolati rovesci, per dare spazio a un periodo di sole con temperature decisamente migliori di quelle degli ultimi giorni.

Speriamo bene per tutti noi che amiamo il caldo e gli altri se ne facciano una ragione, d'estate ci vuole il caldo!!