CAMPOMARINO. Dopo Termoli e Petacciato, tocca a Campomarino svelare i contenuti del cartellone estivo 2018, la rassegna “Aestiva”, come ormai viene chiamata da diversi anni.

Un cartellone di eventi organizzati dal paese alla zona del lido che in estate si popola di migliaia di turisti diventando una grande città di villeggiatura fino a Nuova Cliternia e alle contrade.

Cultura, musica, sport, arte, gusto, spettacolo e promozione del territorio. Sessantamila euro il budget investito dall’amministrazione di Campomarino con l’assessore al Turismo, Anna Saracino, che ha presentato le iniziative rinnovando la sinergia con le associazioni

«Cultura, con mostre e iniziativa basate sulle tradizioni popolari rappresenteranno il fiore all'occhiello e il punto di forza del cartellone estivo di Campomarino. Anche musiche d'ascolto particolari. Grande spazio alle manifestazioni sportive, con un vero e proprio exploit per l'hockey online. Disciplina sempre più apprezzata, poiché l'abbiamo esportata anche nelle località vicine alla nostra. Ci sarà anche un torneo di rugby femminile.

Al Lido sono riservati gli spettacoli di musica leggera capaci di coinvolgere giovani e turisti. Il concerto dell'estate è affidato ai Dear Jack, a Nuova Cliternia a ferragosto ci sarà Fausto Leali. Avremo una novità come la Notte delle Lanterne e riproporremo lo Street Food. Le associazioni avranno lo spazio principale, agevolando le loro iniziative e abbiamo poi completato il cartellone estivo, investendo circa 60mila euro. C'è sempre la collaborazione con la Costa dei Delfini, con una collaborazione mirata sulla scelta delle date per non accavallarsi con gli eventi di punta».

Diverse le proposte condivise dall’amministrazione Cammilleri in programma fino a settembre nell’unico centro del Molise che quest’anno ha ottenuto la Bandiera blu.

Per la solennità di Santa Cristina e Sant’Anna si parla di Luca Barbarossa, riapre piazza Vittorio Veneto con la festa dei murales di Liliana Corfiati presenti in tutto il borgo, sagre, iniziative con le famiglie e rivolte ai bambini, spazio alla creatività di giovani talenti locali e molti altri eventi presentati.