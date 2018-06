TERMOLI. Monsignor Domenico D’Ambrosio, tra i vescovi più amati in città nella storia recente della diocesi, a Termoli, è tornato ieri in città da San Giovanni Rotondo, dove risiede dal dicembre scorso, quando per limiti d’età ha lasciato la guida dell’arcivescovato di Lecce.

D’Ambrosio torna sovente in Molise, dove ha tanti amici ancora ed è benvoluto. Ieri era l’occasione di concelebrare la messa di suffragio per l’ottava dalla morte del dottor Vincenzo Carafa, padre di don Sergio.

La cerimonia si è officiata alla chiesa del Carmelo, assieme a don Gianfranco Mastroberardino e don Elio Moretti.

Monsignor D'Ambrosio ha seguito anche da vicino il percorso sacerdotale di don Sergio Carafa, figlio del dottor Vincenzo.