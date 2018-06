Ambito Territoriale Sociale: "Avviso pubblico per la domanda di ammissione ai servizi assistenziali"

LARINO. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino rende noto che nella giornata del 29 giugno 2018 è stato indetto l'Avviso Pubblico rivolto ai cittadini residenti in condizioni di non autosufficienza per la presentazione della domanda di ammissione ai servizi e agli interventi assistenziali previsti dal nuovo Programma Regionale FNA 2017, approvato con D.G.R. n. 239 del 24.05.2018.

Sarà possibile fare domanda fino al 30 luglio p.v. ore 12:00.

Tutta la documentazione con la relativa modulistica è scaricabile dall'albo pretorio online o dalla homepage del sito istituzionale del Comune Capofila di Larino www.comunelarino.it, nonché reperibile presso gli Uffici di Segretariato Sociale del proprio comune di residenza.