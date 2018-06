SunBus, a Termoli quest’anno quattro navette gratuite per il mare

TERMOLI. ‘SunBus’ si fa in quattro, torna anche quest’anno il servizio gratuito di navette per il mare e aumenta l’offerta per turisti e termolesi che vogliono lasciare l’auto e raggiungere in bus gratuitamente le spiagge di Termoli. Tra le principali novità del servizio dell’estate 2018 c’è l’aumento dei bus che collegheranno il centro e i quartieri periferici al mare, saranno infatti 4 i mezzi ‘SunBus’.

A presentare tutte le novità dell’estate 2018 nel corso di una conferenza stampa è stato l’assessore ai Trasporti del Comune di Termoli Vincenzo Ferrazzano, il presidente del Consiglio Manuela Vigilante, i consiglieri Oscar Scurti, Antonio Giuditta e Michele Barile, presenti il referente per l’azienda di trasporti pubblici Gtm Sandro De Rosa e Domenico Venditti in rappresentanza dei gestori degli stabilimenti balneari.

Conferenza stampa seguita in diretta Facebook da Termolionline.





La principale novità riguarda il numero delle navette, saranno quattro e copriranno l’intero territorio di Termoli con 4 linee:

LUNGOMARE NORD – Giro A

Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero) – via Maratona – Lido delle Sirene – Lido Stella Marina – Lido La Lampara – Lido Mistral – Lido La Perla – Lido La Tartaruga – Lido Gabbiano – Lido La Vela – Lido La Piovra – Lido Sirena Beach – Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero).

Partenze ogni 20 minuti.

Dalle 8.30 alle 14.10 e dalle 15.00 alle 19.00

LUNGOMARE NORD – Giro B

Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero) – Terminal Bus – via Maratona – Lido delle Sirene – Lido Stella Marina – Lido La Lampara – Lido Mistral – Lido La Perla – Lido La Tartaruga – Lido Gabbiano – Lido La Vela – Lido La Piovra – Lido Sirena Beach – Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero).

Partenze ogni 20 minuti.

Dalle 8.40 alle 14.20 e dalle 15.10 alle 19.10

LUNGOMARE NORD – Giro C

Terminal Bus - Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero) – Lido Sirena Beach – Lido Blu Tuff – Lido Alcione – Lido Il Pirata – Lido Le Dune – Lido Aloha – Lido Torretta - Via Foce dell’Angelo (Parcheggio cimitero) - Terminal Bus

Percorrenza 20 minuti.

8.30, 9.30

12.30, 13.30

14.30, 15.30

18.30, 19.30

LUNGOMARE SUD – Difesa Grande

Terminal Bus - Via Martiri della Resistenza – via Molinello – v.le San Francesco (ospedale) – via degli Abeti (incrocio via dei Faggi) – via Egadi – via Corsica – via Rio Vivo (parcheggio Giorgione) – Terminal Bus.

Percorrenza 35 minuti.

9.00, 10.00

12.00, 13.00

15.00, 16.00

18.00, 19.00

L’assessore Ferrazzano ha sottolineato la collaborazione tra l’amministrazione e i gestori degli stabilimenti balneari “Quest’anno abbiamo voluto che tutti i gestori degli stabilimenti partecipassero al servizio – ha spiegato l’assessore – perché qualcuno l’anno scorso pur avendo aderito poi non ha ottemperato all’impegno preso”. Il servizio, che ha un costo di 90mila euro è infatti in parte coperto dalla partecipazione dei gestori degli stabilimenti balneari che contribuiscono con una quota procapite di 500 euro.

L’assessore ha inoltre annunciato la volontà di incrementare anche le pensiline per l’attesa delle navette e ha ricordato che il servizio ‘SunBus’ che collega il parcheggio del cimitero alla stazione sarà disponibile nelle serate di maggiore afflusso in centro in concomitanza con i principali eventi del cartellone estivo.

“Inoltre ricordiamo a tutti i cittadini che domani, in occasione della Notte Bianca dei Bambini’ il trenino che fa il giro del centro dalle 19,00 alle 23.00 sarà gratuito”.

Domenico Venditti ha sottolineato la partecipazione e l’apprezzamento del servizio ‘SunBus’ da parte di tutti i balneatori: “Siamo più uniti tra noi- ha detto Venditti – e siamo uniti all'amministrazione, questo dovrebbe essere sempre il modo di operare se vogliamo che la nostra città migliori”.

Il consigliere Antonio Giuditta ha sottolineato come quest’anno per la prima volta con il servizio gratuito ‘SunBus’ chi abita nel quartiere di Difesa Grande potrà scegliere di arrivare con la navetta sia sul lungomare nord sia sul lungomare sud (cambiando bus al Terminal). “Dobbiamo essere fieri di questo servizio di navette gratuite – ha aggiunto il consigliere Giuditta – perché siamo gli unici in Italia ad offrirlo a cittadini e turisti che di anno in anno, infatti, dimostrano di apprezzarlo ed utilizzarlo sempre di più”.