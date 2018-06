Aree di sosta a pagamento: dal 2 luglio il via della nuova gestione a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. – Si informa la cittadinanza che è stata ultimata la fase di rinnovo delle aree di sosta a pagamento(strisce blu) presenti nel centro cittadino e presso il parcheggio multipiano.

Dal 2 luglio partirà quindi il controllo da parte degli ausiliari della sosta i quali, fino all'8 luglio, provvederanno a ricordare agli utenti, attraverso appositi volantini, che dal 9 luglio 2018 verranno comminate sanzioni a tutti coloro che saranno sprovvisti dell'apposito tagliando reperibile presso le colonnine attrezzate per il pagamento.

Da quest'anno inoltre verrà introdotta un'importante novità: il piano inferiore del parcheggio multipiano sarà riservato a tutti quegli utenti che, dietro sottoscrizione di un abbonamento mensile (del costo di € 25,00) o annuale (del costo di € 250,00), vorranno usufruire di uno spazio appositamente riservato e contrassegnato da un numero. Chi si doterà dell'abbonamento, quindi, avrà la certezza di trovare il proprio parcheggio sempre libero; lo stesso contrassegno darà la possibilità di parcheggiare anche presso le altre aree di sosta a raso presenti in paese, senza però avere il diritto all'esclusiva. L'area inferiore del parcheggio multipiano, infine, è stata dotata di una barriera con apertura a telecomando.

Il piano superiore del parcheggio coperto resterà invece a disposizione di tutti gli utenti che lo vorranno, pagando il costo orario previsto per tutte le altre aree di sosta a raso (strisce blu) presenti in paese.

Il costo per un'ora di sosta resta invariato ed è di € 0,30; le ore successive sono frazionabili e fino ad un importo massimo di € 1,50 per l'intera giornata.

Si informa che sono previsti piani di abbonamento anche per le aree di sosta a raso, sia mensili (del costo di € 10,00) che annuali (del costo di € 100,00), utilizzabili sia per l'area superiore del parcheggio multipiano che per il resto delle aree di sosta a pagamento presenti in paese; tutti i moduli di abbonamento sono reperibili sia sul sito web della ditta Abaco S.p.A. all'indirizzo http://www.abacospa.it/it/modulistica-contributent... (cliccando sul servizio "parcheggi a pagamento - PARCHEGGI e poi digitando il nome del Comune di Montenero di Bisaccia), che sul sito istituzionale del Comune di Montenero, all'indirizzo:

http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/flex/c...

Per quanto concerne gli stalli blu realizzati presso la Marina di Montenero di Bisaccia, invece, si comunica che gli stessi erano stati previsti solo in via sperimentale: l'Amministrazione comunale ha deciso di ripristinare i parcheggi liberi all'interno delle suddette strisce, rendendoli nuovamente fruibili gratuitamente.