Porto turistico "Marina di Santa Cristina": lavori di riqualificazione dell'imboccatura portuale

CAMPOMARINO. Presso il Porto turistico "Marina dl Santa Cristina", in località Campomarino lido, cominceranno i lavori di riqualificazione dell'imboccatura portuale. I lavori partiranno dal 01 luglio al 16 luglio 2018.

Il Capitano di Fregata Francesco Massaro, Comandante del porto di Termoli, fa sapere che l’ ordinanza n. 21 emanata in data 31 maggio 2018 per l'esecuzione dei lavori di cui in preambolo è prorogata sino alla data del 16 Luglio 2018.

E che i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa applicabile e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza del mancato rispetto delle norme del presente atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it]termoli/ordinanze-e-avv...