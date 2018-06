Carta dei servizi al turista e 118 più efficace: la “nuova” Sanità riparte dal territorio

CAMPOBASSO. “Una Sanità qualitativa e informata, più vicina ai cittadini, ai pazienti e alle loro esigenze”. Il governatore del Molise, Donato Toma, presenta così la nuova campagna informativa studiata congiuntamente da Regione e Asrem: un’operazione ampia, che trova il proprio perno centrale nella “Carta dei servizi sanitari per il cittadino turista”.

Un vademecum, uno strumento informativo per garantire la sicurezza di tutti quegli utenti che ogni estate scelgono il Molise come meta turistica per le vacanze.

Un nuovo servizio - quello illustrato oggi, 29 giugno, nella Sala del Parlamentino di via Genova- che permetterà a cittadini e turisti di reperire ogni informazione utile circa ospedali, guardia medica, farmacie e dottori; un’iniziativa che rappresenta però anche un significativo cambiamento organizzativo, che Asrem e Regione hanno inteso perseguire all’insegna della qualità e nella modernità dei servizi sanitari e di assistenza.

La Carta, chiara e facile da consultare, ha al suo interno tutti i riferimenti, gli orari e i contatti utili per chiunque avesse necessità di rivolgersi al Servizio sanitario pubblico, facilitandone l’accesso attraverso l’informazione e la comunicazione efficaci. Valida da luglio al 31 agosto di quest’anno, la carta rappresenta una sperimentazione che rientra nel più ampio Programma salute e benessere per i turisti in Regione Molise.

Parallelamente, é stato avviato anche il progetto dello screening per il diabete, sviluppato in accordo con la Federazione dei farmacisti molisani. Una Campagna di prevenzione - a titolo gratuito per i cittadini molisani - immaginata per mettere a disposizione degli utenti tutte le indagini utili e tempestive attraverso l’operazione di screening, utile a prevenire ol rischio di sviluppare questa patologia grave e ad incidenza crescente.

Il piano in questione ha due obiettivi fondamentali: la prevenzione del diabete nella popolazione generale, di qualsiasi età, mediante l’identificazione precoce dei soggetti a rischio e la presa in carico dei soggetti con iperglicemia da parte del Servizio sanitario regionale.

Ma le novità non finisco qui. Perché il presidente Toma e il direttore generale Asrem, Gennaro Sosto, hanno anche tracciato le linee di sviluppo di altre azioni importanti. Prima, tra queste, il rafforzamento dei servizi di 118, che potrà beneficiare presto di una rete territoriale più allargata. Di pari passo, l’annuncio della approvazione di una delibera regionale che ha tematizzato l’acquisto di un software di ultima generazione per gestire al meglio, riducendoli, i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie specialistiche.

Parallelamente, però, il numero uno di Palazzo Vitale ha ufficializzato anche la chiusura, a partire dal primo luglio prossimo, del Punto di Primo Intervento di Venafro. Stessa sorte toccherà, salvo proroghe, anche a quello di Larino.

Grandi manovre, dunque, sul settore della Sanità, che ancora non vede chiarita però la questione relativa alla nomina del commissario ad acta. Importanti novità, in questo senso, potrebbero arrivare nel corso della prossima settimana, quando il presidente della Regione incontrerà a Roma il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.