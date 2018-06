TERMOLI. Continuano i black-out che nella tarda serata di oggi hanno colpito alcune zone della cittadina adriatica, da Termoli Nord in cui il tutto è durato poco, ad altre zone come Rio vivo e in Centro, in cui la situazione sta creando ancora disagi.

In Centro c'è stato anche l'intervento dei Vigili del fuoco.

Continua la pioggia di segnalazioni, persone bloccate anche in ascensore.