TERMOLI. Questa volta non c'è maltempo che tenga: dopo il rinvio di sabato scorso, stasera, sabato 30 giugno, tutto è pronto per la 3^edizione del "P'Assaggio di Primavera", Degustazione di Gamberi Rosa dell'Adriatico.

Tutto l'evento che si terrà nel bacino del Porto banchina di riva dalle ore 19 in poi, è organizzato da "AQVA 42" e "San Basso 7.0" con il patrocinio della Regione Molise, il Comune di Termoli, l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, la Costa dei Delfini e Molise Orientale.

Paola Marinucci di San Basso 7.0 ci spiega perché sabato scorso è stata rimandata la degustazione: "Avremmo dovuto organizzare e quindi fare l'evento sabato 23 giugno in prossimità della festa di San Giovanni, ma la leggenda narra che in quel giorno era "Punta di Stelle" ovvero era pericoloso fare il bagno in quella data; ora siamo al 30 e non si corre più il pericolo.

Stasera con dieci euro potete fare una cena abbondante con un piatto di pasta di casa rigorosamente molisana con sugo di gamberi, una vaschetta di gamberi fritti come secondo accompagnati da del pane.

Uno stand dell'Associazione San Basso 7.0 sarà allestito per chiedere alla popolazione o a chiunque interverrà di contribuire alla festività di San Basso comprando il biglietto di manifestazione di sorte locale autorizzata da enti preposti: il costo è di 10 euro ma oltre ai premi prestabiliti, sul biglietto ci sono sponsor che permetteranno di ottenere sconti e agevolazioni usando appunto la matrice.

I biglietti di quest'anno, a differenza dello scorso anno che costavano 2,50 euro e ne erano stati stampati 20.000, sono solo 5.000, visto il prezzo e le agevolazioni. Questa scelta perché la festa del Patrono ha molti costi e noi in questo "P'Assaggio di Primavera" non abbiamo utili perché le spese che si sostengono per una sera sono tantissime soprattutto in fatto di sicurezza e perciò abbiamo deciso che piatti e forchette saranno in carta biodegradabile e compostabile nel senso che non useremo plastica e andranno a finire nell'umido, quindi un costo superiore proprio per evitare di creare immondizie voluminose.

Questa festa ha un finale a pareggio e la si fa soprattutto per promuovere il prodotto locale, il gambero. Qualche numero: una settantina di casse di gamberi da friggere dove gli togliamo solo la testa e in più un'altra trentina di casse prese ieri dove li sgusciamo tutti visto che andranno nel sugo, per un totale di circa 400 kg di gamberi.

La pasta fresca, molisana, cuocerà in quattro minuti nei bollitori, circa 60 kg di pasta Sono previsti; lo scorso anno abbiamo fatto 1200 porzioni e saranno abbondanti anche oggi. Ci sarà un'orchestra per far ballare e sorridere in allegria dal nome "Ballando in Allegria" e potrebbe anche aggiungersi un fisarmonicista molisano che con il suo strumento suonerà canzoni pop da ballare e far divertire."

Insomma un "P'Assaggio di Primavera" da non perdere!