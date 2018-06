Professionisti del salvamento: Nicola Luce il bagnino che ha salvato due bimbe

TERMOLI. Dramma scampato sulla spiaggia di Termoli, questa mattina intorno alle 13, vicino il lido Aloha, sul lungomare Nord Cristoforo Colombo.

Fortunatamente un “angelo custode” Nicola Luce, bagnino del lido Aloha, si è tuffato in mare per salvare i due bimbi che erano in difficoltà lungo gli scogli, probabilmente per una buca.

Ad aiutarlo altri due uomini che erano nelle vicinanze.

Abbiamo intervistato Nicola Luce, per farci raccontare da lui quello che precisamente è successo intorno all’ora di pranzo e soprattutto per conoscerlo.

Nicola Luce, 26 enne è un bagnino con una esperienza decennale, ha iniziato a lavorare a soli 16 anni.

Come ti sei reso conto dei bimbi che erano in difficoltà?

«Dalla mia postazione non avevo alcun modo di vedere i bimbi in difficoltà, è venuto a cercarmi un ragazzino in stato di agitazione, che mi ha raccontato di quello che stava succedendo, e sono corso subito ad aiutare le due bimbe in difficoltà.

Era compito del bagnino della spiaggia libera, che non ha fatto in tempo ad intervenire perché la sua postazione è molto vicina alle Dune invece di stare al centro tra i due lidi, quello dell’Aloha e quello delle Dune».

Secondo la tua esperienza cosa si dovrebbe fare per rendere la prevenzione più efficace?

«Per me la soluzione per quanto mi riguarda, sarebbe lo spostamento della torretta della spiaggia libera in posizione più centrale, tra i due lidi, così da avere un’ampia copertura di tutta la spiaggia».

Speriamo in un’estate tranquilla senza dover affrontare queste brutte situazioni, che oggi si sono risolte nel migliore dei modi.